Bắt giam 13 người tiếp tay Nguyễn Thái Luyện lừa đảo

Ông Bùi Mạnh Lân cho biết ông chấp nhận buổi xin lỗi tổ chức ngày 5/3 của Bộ Công an, nhưng nội dung xin lỗi chưa đáp ứng được đề nghị của ông.

(VTC News) - Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm quản lý cán bộ chiến sĩ và quản lý vũ khí.