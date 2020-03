Anh trai đốt nhà em gái khiến 3 người chết: Nạn nhân cuối cùng không qua khỏi

(VTC News) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan để điều tra về hành vi buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Lào Cai.

Sau 9 năm bị khởi tố, 7 năm bị kết án oan, bà Mai và ông Tùng (thành phố Cần Thơ) mới được đình chỉ điều tra bị can.

(VTC News) - Nghi can giết sư thầy và nữ phật tử trong một ngôi chùa ở Bình Thuận bị bắt sau 3 ngày gây án.

(VTC News) - Đại diện Bộ Công an giải thích lý do truy nã quốc tế đối với con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, trong khi trước đó đã có thông báo bắt tạm giam bị can.