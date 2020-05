Án chung thân cho hung thủ giết 3 bà cháu tại rẫy cà phê ở Lâm Đồng

Sáng 15/5, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội "Giết người".

Theo ghi nhận của phóng viên, người thân nạn nhân trong vụ án là anh Đàm Văn Q. (trú xã Tân Thanh) vượt qua hơn 100km để mang di ảnh của 3 nạn nhân đến tòa từ sáng sớm.

Bị cáo Nghi (áo vàng) tại tòa án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, trú xã Tân Thanh) dẫn hai cháu nội là Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) và Đàm Đức Tiến (4 tuổi) đi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi.

Tại đây, bà Vượng được bà Nhi gọi vào để cho một ít đồ ve chai mang về bán và cho bà Vượng hái bơ cho hai cháu nhỏ. Ít phút sau, bà Vượng cùng hai cháu xuống vườn bơ sau nhà để hái thì bà Nhi nhắc lại chuyện cũ, cho rằng anh Đàm Văn Q. (con trai bà Vượng) từng sửa số CMND làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng, khiến gia đình bà phải trả lãi suất cao.

Lúc này, bà Nhi có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới bà Vượng. Bà Nhi lấy con dao gần đó chém nhiều nhát vào người bà Vượng và hai cháu nhỏ khiến ba nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong, bà Nhi đào hố chôn lấp xác các nạn nhân dưới gốc cà phê rồi lấy cỏ phủ lên miệng hố, sau đó cào máu thấm trên nền đất bỏ vào một cái bao để ở gốc cây trong vườn. Ngoài ra, bà Nhi còn lấy vật dụng của nạn nhân để mang đi nơi khác giấu nhằm phi tang.

Tiếp đó, bà Nhi về nhà tắm rửa, giặt quần áo, bỏ trốn đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), cách hiện trường khoảng hơn 30km.

Sau khi phát hiện vụ việc khiến dư luận chấn động, công an huyện Lâm Hà phối hợp với công an huyện Đức Trọng bắt giữ bà Nhi khi đang lẩn trốn. Ngoài ra, cơ quan điều tra huyện Lâm Hà cùng công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường, làm rõ các chứng cứ củng cố hồ sơ để xử lý.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án chung thân đối với Nghiêm Thị Nhi và buộc bị cáo phải bồi thường 644 triệu đồng cho gia đình bị hại.

