3 người chết trong vụ cháy nhà ở Hưng Yên: Bộ Công an vào cuộc điều tra

Clip: Camera an ninh ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên nghi có liên quan đến vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện KSND tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình ông Vương Gia Mười và bà Đào Thị Chiến (53 tuổi) ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động 2 xe chữa cháy, cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được không chế hoàn toàn.

Do vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, trong nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy dẫn đến hậu quả thương tâm.

Vợ chồng ông Mười, bà Chiến và con trai út Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) thiệt mạng. Ngoài ra, còn một cháu ngoại của ông Mười đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Qua kiểm tra camera an ninh gần hiện trường, người dân phát hiện có 2 nam thanh niên đến nhà ông Chiến.

Một người đi vào trong nhà rồi ít lâu sau ngọn lửa bùng lên sáng trắng. Sau đó, những kẻ này lên xe máy bỏ chạy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.