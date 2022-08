Chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét, SHS bị cắt margin

(VTC News) -

Cụ thể, cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 23/8/2022 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là âm.

Theo báo cáo tài chính của SHS, lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 là hơn 270,81 tỷ đồng và quý I năm 2022 là hơn 329,33 tỷ đồng, tức tăng 58,52 tỷ đồng, nên quý I năm 2022 SHS vẫn tăng trưởng 21,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý II năm 2022 của công ty lỗ đến 297,12 tỷ đồng do thị trường diễn biến tiêu cực bất ngờ dẫn đến mảng tự doanh gặp nhiều khó khăn. Khoản lỗ chủ yếu do việc đánh giá lại các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) bị sụt giảm 485,4 tỷ đồng, khiến mảng đầu tư bị lỗ đến 433,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý II năm 2021 công ty đạt lợi nhuận sau thuế khá cao đến gần 310 tỷ đồng.

Với việc kinh doanh thua lỗ trong quý II năm 2022 cao nên kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty chỉ lãi 32,21 tỷ.

Tuy nhiên, theo báo cáo soát xét được lập vào ngày 12/8/2022 bởi AASC thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty là âm 68,2 tỷ đồng.

Hiện trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SHS vẫn tăng 18,55% trong một tháng vừa qua và đóng cửa ở mức giá 14.700 đồng/CP vào ngày 19/8. Nguyên nhân chính có thể là SHS đã điều chỉnh khá mạnh ở nhịp sụt giảm 6 tháng đầu năm, tuy tăng mạnh từ đáy lên nhưng so với vùng đỉnh đã thiết lập thì vẫn mất gần 50% giá trị. Do đó, giới phân tích cho rằng, đây được xem là mức giá hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc cắt margin vào ngày 23/8/2022 có thể đem lại những tác động tiêu cực tạm thời đối với thị giá cổ phiếu SHS nhưng khi dòng tiền đang dần trở lại thị trường thì trong lâu dài sẽ tạo ra một vùng mua có mức giá hợp lí cho những nhà đầu tư mong muốn sở hữu cổ phiếu của công ty này.