Chuyện tình Bi Rain và Kim Tae Hee bắt đầu từ một đôi tất

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc, đã ở bên nhau bền chặt đến gần 10 năm giữa chốn showbiz thị phi. Mới đây nhất, Bi Rain hé lộ khoảnh khắc anh biết mình đã yêu Kim Tae Hee.

Trên chương trình The Hungry And The Hairy, Bi Rain và Noh Hong Chul đã cùng lái xe với cặp đôi Lee Hyori - Lee Sang Soon. Tại đây, "nữ hoàng gợi cảm" ôn lại chuyện ngày xưa khi chưa hẹn hò, cô đã từng đi tất cho Lee Sang Soon vì anh bị gãy tay. Ngay lập tức, Bi Rain kể chuyện tình của anh và bà xã Kim Tae Hee thực chất cũng bắt nguồn từ... một đôi tất.

Từ câu chuyện của Lee Hyori - Lee Sang Soon...

... Bi Rain cũng kể chuyện anh yêu bà xã Kim Tae Hee từ một đôi tất.

Nam ca sĩ cho biết: "Đó là lần đầu tiên em quay quảng cáo với Tae Hee. Bình thường nếu muốn thay tất thì mình chỉ sai nhân viên, rồi nhân viên sẽ thay cho mình. Nhưng Tae Hee thì đã tự mình thay tất luôn mà không phiền đến nhân viên. Lúc đó em đã nghĩ rằng: 'Cô ấy đích thị là người đó'. Em mời cô ấy đi chơi nhưng đã bị từ chối tới 5 lần".

Buổi quay quảng cáo chung đã se duyên cho Bi Rain - Kim Tae Hee.

Chia sẻ của Bi Rain về kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Kim Tae Hee khiến dân tình không khỏi thích thú. Cặp đôi vàng của làng giải trí gặp nhau qua một quảng cáo vào năm 2012. Sau quãng thời gian dài hẹn hò, họ đã chính thức về chung một nhà vào năm 2017 và đến nay đã là bố mẹ của 2 cô công chúa.