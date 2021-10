Chuyện tình bất chấp tuổi tác của Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas

(VTC News) -

Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas là một trong những cặp đôi đẹp của Hollywood với cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 thập kỷ. Dù cách biệt tuổi tác tới 25 năm, nhưng điều đó không là lý do cản trở tình yêu của họ. Bất chấp định kiến ​​ở Hollywood, tình yêu của họ vẫn nồng nàn sau 20 năm kể từ khi nó bắt đầu.

Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas.

Catherine Zeta-Jones sinh ngày 25/9/1969, bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 15 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng ở quê nhà, Vương quốc Anh, vào năm 1990, khi tham gia chương trình truyền hình "The Darling Buds of May". Nhưng thế giới biết đến tên cô vào năm 1998 sau vai diễn trong "The Mask of Zorro" cùng với Antonio Banderas. Thành công của bộ phim đó không chỉ giúp cô nổi tiếng ngay lập tức mà tại một sự kiện nơi cô đang quảng bá phim, cô đã gặp được người đàn ông sẽ trở thành tình yêu của đời mình, nam diễn viên Michael Douglas.

Điều thú vị là Michael Douglas cũng sinh ngày 25/9 nhưng sớm hơn 25 năm. Là con trai của nam diễn viên nổi tiếng, Kirk Douglas, Michael Douglas đã trải qua thời thơ ấu của mình trên phim trường khi thường xuyên đến thăm cha trong những kỳ nghỉ của mình. Michael Douglas sống với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Tiếp bước cha mình, anh bắt đầu yêu thích điện ảnh và chọn nghề diễn viên, bất chấp sự phản đối của cha. Michael Douglas ra mắt vào năm 1966, và nhiều năm sau đó đã thành lập công ty sản xuất phim của riêng mình mang tên Big Stick Productions.

Chia sẻ về lần gặp gỡ đầu tiên, Catherine Zeta-Jones cho biết, ban đầu cô nghĩ Douglas muốn gặp mình vì mục đích công việc.

“Tôi đang đi dự một liên hoan phim, và đó là nơi các hợp đồng phim được ký kết. Tôi nghĩ Michael Douglas muốn gặp tôi vì công việc vì tôi biết anh ấy vừa là nhà sản xuất vừa là diễn viên. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ, 'Ôi Chúa ơi, anh ấy muốn hẹn hò với tôi'... Và trong vòng vài giờ sau khi gặp tôi, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn làm cha của các con tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Mặc dù Catherine Zeta-Jones không bị thuyết phục trước lời tỏ tình của anh, Douglas vẫn kiên trì theo đuổi nữ diễn viên và họ trở thành bạn bè qua điện thoại. Lịch trình bận rộn của họ không cho phép họ ở cùng một thành phố. Tuy nhiên, tình bạn của cả hai ngày càng khăng khít và sau đó phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 11/2000, trong một đám cưới hoành tráng tại khách sạn Plaza ở New York. Cặp sao giờ đã có hai người con là Dylan 21 tuổi và Carys 18 tuổi.

Nhưng tình yêu nào mà không phải trải qua sóng gió, và thật không may, cặp đôi cũng không ngoại lệ. Hạnh phúc của họ bị gián đoạn khi vào năm 2010, nam diễn viên bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Zeta-Jones đã bị lung lay vì tình trạng của Douglas và phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của mình. Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và đã chọn cách nhập viện một thời gian.

Những năm tháng đầy sóng gió đó là thử thách đối với cả hai, dù sau đó Douglas đã chiến thắng bệnh tật. Họ quyết định dành thời gian xa nhau để xem xét lại cuộc hôn nhân này.

Đám cưới xa hoa của cặp đôi.

Nhưng tình yêu có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào, và sự xa cách của họ chỉ là một cách để khiến họ mạnh mẽ hơn: “Cả hai chúng tôi đều phải nỗ lực” Douglas nói. “Tôi không nghĩ có nhiều cơ hội hàn gắn mối quan hệ nếu một trong hai người đã bước ra”. Anh cũng nói rằng họ đang có một mối quan hệ rất cởi mở và sự minh bạch là một yếu tố rất quan trọng đối với gia đình họ. “Chúng tôi chia sẻ mọi thứ", anh nói.

Có lẽ đó là một trong những bí quyết để giữ cho mối quan hệ và gia đình tiếp tục bền vững, với những đứa trẻ giờ đã trưởng thành.

Năm ngoái, họ đã kỷ niệm 20 năm bên nhau, và Catherine Zeta-Jones thừa nhận rằng càng lớn tuổi, họ càng giống nhau vì cô cảm thấy khoảng cách 25 tuổi giữa họ ngày càng được thu hẹp lại.

Mặc dù khoảng cách tuổi tác 25 năm, nhưng đó không bao giờ là vấn đề: “Trong lịch sử, đàn ông lớn tuổi và phụ nữ trẻ hơn đã từng ở bên nhau. Khi mẹ tôi nói với tôi về đàn ông và những điều trong cuộc sống, bà không bao giờ thực sự nhấn mạnh đến tuổi tác. Và thật buồn cười vì Michael và bố mẹ tôi bằng tuổi nhau, và khi họ nhìn thấy chúng tôi bên nhau, họ thậm chí không nghi ngờ rằng có sự chênh lệch 25 tuổi", cô nói. Cô cũng nói thêm rằng chồng cô không bao giờ khiến cô cảm thấy rằng sự chênh lệch tuổi tác chia rẽ họ.

Trên Instagram hôm 5/1, Catherine Zeta-Jones đăng bức ảnh lãng mạn với Michael Douglas. Cô dịu dàng ôm má chồng và trao nụ hôn say đắm trong ánh hoàng hôn trên bãi biển. Minh tinh 51 tuổi trích dẫn câu nói của văn hào William Shakespeare: "Không ký hiệu tình yêu ngọt ngào nào hơn nụ hôn nồng cháy này".

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội như sinh nhật chung, ngày kỷ niệm và các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của họ. Tình yêu của họ vẫn bền chặt như thuở ban đầu. Sau những giông bão thì mặt trời vẫn ló dạng, và tuổi tác chỉ là con số khi giữa hai người còn có tình cảm và sự thấu hiểu.