Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mang thông điệp rất đặc biệt

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

PV: Thưa Đại sứ, Đại sứ đánh giá thế nào về việc ông Võ Văn Thưởng chọn Lào là nước thăm đầu tiên sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, cũng như việc chuyến thăm diễn ra vào dịp trước Tết cổ truyền của dân tộc Lào?

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt. Việc lãnh đạo cấp cao của hai nước thường chọn nước bạn là nước đầu tiên để thăm sau khi đảm nhận cương vị lãnh đạo đã trở thành thông lệ, là truyền thống hết sức tốt đẹp, thể hiện tình cảm đặc biệt giữa những người đồng chí, anh em thân thiết, gắn bó, thủy chung.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/3/2023. Điều này một lần nữa cho thấy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Lào những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt như thế nào, thể hiện quyết tâm và cam kết mãnh liệt của lãnh đạo hai nước trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra ngay trước Tết cổ truyền Boun Pi May 2566 của nhân dân Lào anh em cũng mang một thông điệp rất đặc biệt.

Như các bạn biết, ai cũng hết sức vui mừng và hạnh phúc khi ngay trước thềm năm mới có những người anh em, bạn bè chí cốt từ xa đến thăm, đem đến cho mình những tình cảm thân thiết, nồng ấm và sự ủng hộ quý báu. Chuyến thăm như hàng triệu lời chúc tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam gửi đến nhân dân các dân tộc Lào anh em bước sang năm mới với những may mắn, đạt được những thành tựu mới to lớn hơn; đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

PV: Xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa, mục đích và những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng?

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đặc biệt là phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Năm 2023 cũng là năm bản lề của việc thực hiện các nghị quyết này. Quan hệ Việt Nam-Lào đang trên đà phát triển tốt đẹp, các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các hiệp định hợp tác song phương đang được hai nước tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều đến quan hệ Việt Nam-Lào.

Trong bối cảnh đó, có thể khẳng định, chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho việc tăng cường hiệu quả và sự bền vững của sự hợp tác giữa hai nước, góp phần làm cho quan hệ Việt Nam-Lào trở thành một nhân tố tích cực, đóng góp củng cố hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực châu Á và thế giới.

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng lần này gồm 3 mục đích chính:

Một là khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trước sau như một, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và trao đổi với các đồng chí lãnh đạo khác của Lào về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là những diễn biến hết sức phức tạp đang diễn ra nhằm tăng cường sự hiểu biết chung, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Lào trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Ba là chuyến thăm nhằm đem đến cho lãnh đạo và nhân dân Lào những tình cảm anh em, đồng chí thắm thiết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trước dịp Tết cổ truyền Boun Pi May của Lào.

Với những mục đích đó, chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng và tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ đạt được nhiều thành công và ý nghĩa tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

(Nguồn: VOV-Vientiane)