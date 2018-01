Chuyện lạ 2017: Đàn ông sảy thai, biến chứng thao nghén, bị khâu... âm đạo

Thực ra, đây là những người đàn ông vẫn hoàn toàn bình thường về giới tính, nhưng sau khi nhập viện điều trị, họ ra về với những căn bệnh khiến cả gia đình tá hỏa như: sảy thai, biến chứng thai nghén hay là… khâu âm đạo.

Cụ ông sảy thai

Ngày 28/12/2017, trên mạng xã hội đã liên tục chia sẻ hình ảnh chụp giấy ra viện của bệnh nhân Nguyễn Văn Nguyện (55 tuổi), ở Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình. Điều khiến mọi người quan tâm đến giấy ra viện này (do bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn cấp) là bởi trong phần chẩn đoán bệnh được ghi là: Sảy thai tự nhiên.

Trao đổi về vụ việc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kim Sơn cho biết, đây là sự nhầm lẫn của nhân viên đánh máy văn phòng: “Do mới vào làm việc nên cô nhân viên có sự nhầm lẫn chọn danh mục, chúng tôi quản lý bệnh án và theo dõi hoàn toàn bằng phần mềm máy tính.

Giám đốc bệnh viện cũng thông tin, bệnh nhân trong sự việc này là ông Nguyện (nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học thuộc xã Lưu Phương), bị ngã cách đây ít ngày và nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị “Chấn thương ổ bụng”, khi ra viện mang giấy về thì có một người phát hiện, sau đó chụp lại đưa lên mạng.

Tuy nhiên vị Giám đốc này cũng thừa nhận: "Sau khi nhân viên văn phòng đưa Giấy ra viện cho bác sĩ điều trị ký, bác sĩ này cứ thế ký rồi lại tiếp tục chuyển cho Phó Giám đốc ký nhưng cũng chẳng ai để ý. Đây là sự việc đáng tiếc vì cuối năm cũng nhiều viêc."

Giấy ra viện ghi ông Nguyện bị sảy thai

Người đàn ông được chỉ định khâu… âm đạo

Tháng 10/2017, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một tờ phiếu chỉ định dịch vụ của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho bệnh nhân Đào Xuân L. (34 tuổi ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) với nội dung “khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10cm.

Nơi thực hiện, Phòng thủ thuật khoa sản. Bác sĩ chỉ định Phạm Phi Long”. Trong khi bệnh nhân cho biết mình chỉ bị rách tay.

Theo bác sĩ Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất Hà Nội, sự việc xảy ra vào ngày 28/10/2017 và sự nhầm lẫn có thể đã xảy trong quá trình điều dưỡng gõ vào máy.

Người đàn ông rách tay được chỉ định khâu âm đạo.

Cụ ông tử vong, giấy ra viện ghi biến chứng… thai nghén

Trước đó, vào tháng 10/2016, bệnh nhân Nguyễn Đình Trương (67 tuổi, ngụ tại thôn Tân Trung, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) nhập viện lúc 8h35, ngày 10/10. Các bác sỹ chẩn đoán: suy thận mãn/thiếu máu nặng/viêm dạ dày.

Bệnh nhân được điều trị bằng lợi tiểu, chống viêm dạ dày và theo dõi liên tục. Khoảng 3h ngày 11/10, bệnh nhân đột ngột khó thở, co kéo mạnh hô hấp, vã mồ hôi, mạch 110 ck/phút, huyết áp 140/80mm Hg. Các bác sỹ đã trực tiếp cấp cứu, cho thở bằng ô xy, dùng thuốc giãn co thắt phế quản… đồng thời hội chẩn và thống nhất chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Bệnh nhân được chuyển vào khoa Cấp cứu - chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, tim đã đập trở lại, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức trong tình trạng hôn mê sâu và tử vong ngay sau đó.

Tuy nhiên, giấy ra viện của bệnh nhân được ghi là Biến chứng do thai nghén. Việc này cũng được các bác sĩ của bệnh viện huyện Lộc Hà giải thích là do nhầm lẫn của điều dưỡng trong quá trình in trong máy của khoa Nội và trình lãnh đạo ký.

Sau khi cụ ông tử vong, giấy ra viện ghi Biến chứng do thai nghén

Sinh con trai, nhận giấy tờ ghi… con gái

Cũng liên quan đến sai sót trong quá trình ghi hồ sơ bệnh án, ngày 23/6/2017, sản phụ Ngô Thị Yến Vân, SN 1991, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng sinh mổ con thành công tại BV Phụ Sản Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên giấy tờ cho con của sản phụ Yến Vân, nữ điều dưỡng phòng đẻ đã ra thông báo cho gia đình rằng chị Vân sinh bé trai. Tuy nhiên, đến 21 giờ 30 cùng ngày, tại Khoa Sơ sinh, khi gia đình đón nhận con từ Khoa về phòng với mẹ thì phát hiện trong giấy ghi giới tính bé lại là gái.

Cho rằng bệnh viện đã trao nhầm con nên gia đình chị Vân đã yêu cầu phía bệnh viện làm rõ sự việc. Tuy nhiên, qua hai lần xét nghiệm, kết quả đều cho thấy chị Vân và cháu bé có quan hệ huyết thống mẹ và con.

Lấy máu xét nghiệm quan hệ huyết thống mẹ con sản phụ Yến Vân

Đau họng, bác sĩ kê thuốc... rối loạn cương dương

Trước đó, hồi tháng 3/2013, anh Phùng Văn Sỹ (23 tuổi, trú tại T5, xã KRông, huyện M’Đrắk, Đăk Lăk tới khám tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, và bác sĩ Võ Thị Quý chẩn đoán anh Sỹ bị Viêm họng Amydal cấp. Theo đó, bác sĩ Hạnh kê đơn thuốc gồm 4 loại thuốc để anh Sỹ về điều trị tại nhà.

Theo phản ánh, trong số các loại thuốc mà bác sĩ Quý kê cho anh Sỹ có loại thuốc Levitra không liên quan gì tới việc điều trị Viêm họng Amydal cấp. Qua tìm hiểu, được biết, Levitra là loại thuốc kê đơn - sản phẩm của hãng Bayer (Đức) mới được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để điều trị… rối loạn cương dương.

Đơn thuốc chữa bệnh viêm amydal có kê thuốc chữa... rối loạn cương dương

