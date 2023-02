Chuyển hồ sơ loạt sai phạm tại Vinasport sang Bộ Công an

Thanh tra Chính Phủ (TTCP) vừa công bố kết quả thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport), đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó nêu rõ việc công ty này vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng vốn Nhà nước, từ khi cổ phần hóa đến nay.

Sau quá trình thanh tra, TTCP kiến nghị chuyển thông tin đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra và thu hồi những khoản tiền bị thất thoát liên quan đến việc xuất đạn cho Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Vĩnh Phúc (Tổng cục Thể dục Thể thao) trái pháp luật, xuất khống không có hợp đồng, không có khả năng thu hồi gây thất thoát số tiền 1,4 tỷ đồng của Vinasport; trả trước số tiền 150.000 EURO cho Hãng ASIA khi chưa có kết quả trúng thầu, không có khả năng thu hồi làm mất vốn của Vinasport.

TTCP cũng đề nghị Bộ Công an điều tra một số nội dung liên quan đến các khoản công nợ phải thu và các hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng trái quy định. Thêm vào đó, thông tin về việc phá dỡ tài sản là nhà xưởng tại 181 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) để hợp tác đầu tư nhưng không được thực hiện gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 7,5 tỷ đồng và việc mua bán phôi thép với Công ty TNHH An Việt Úc không có khả năng thu hồi, làm mất vốn với số tiền gần 5,9 tỷ đồng cũng được chuyển đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo bộ từ năm 2007 đến năm 2021 về những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Vinasport. Tổng cục Thể dục Thể thao (Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam) cần kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể và cá nhân trước đây để xảy ra tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm và sai phạm.

Đáng chú ý, TTCP còn đề nghị kiểm điểm, xử lý thay thế và kiện toàn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinasport, yêu cầu Vinasport phải trả số tiền cổ tức hàng năm là hơn 2 tỷ đồng và số tiền bán cổ phần thu được về ngân sách Nhà nước.

Kết luận thanh tra nêu trên được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 442/VPCP-V.I, trong đó yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vinasport, các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận và kiến nghị của TTCP.

