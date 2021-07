Chuyển hồ sơ cho công an quận điều tra cặp vợ chồng gây rối ở chốt kiểm dịch

(VTC News) -

Ngày 29/7, trả lời VTC News, Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ việc cặp vợ chồng gây rối, tấn công chiến sĩ công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ cho biết, chiều qua (28/7), một cặp vợ chồng không có phiếu đi chợ Yên Phụ theo quy định nhưng đỗ trước lối vào của chốt kiểm soát dịch bệnh và yêu cầu được đi vào bên trong, với lý do thăm mẹ nuôi.

Lúc này, lực ượng chức năng ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ không cho cặp vợ chồng này vào chợ nên họ có hành vi chống đối, gây rối ầm ĩ tại chốt kiểm dịch.

Cặp vợ chồng gây rối, xô đẩy lực lượng chức năng ở chốt kiểm dịch. (Ảnh cắt từ clip)

Người chồng luôn nói "giấy tờ tôi có đầy đủ đây" nhưng lại không xuất trình được giấy tờ và tỏ ra kích động khi bị từ chối nhiều lần.

Sau đó, người chồng bảo vợ rút điện thoại ra quay lại vụ việc, phát trực tiếp lên mạng. Khi cầm điện thoại livestream, người phụ nữ liên tục đưa thẳng camera điện thoại vào mặt công an, nói: "Tôi phải quay clip làm bằng chứng. Anh là cái gì ở đây? Anh có nhiệm vụ gì? Anh sai tôi có quyền quay. Thẻ của anh đâu đưa đây".

Khi tiếp tục bị lực lượng chức năng không cho vào thì đôi vợ chồng trên cà khịa, xô đẩy lực lượng công an, cảnh sát khu vực. Sau đó, hai người này lao thẳng vào chốt kiểm soát nhằm "thông chốt", vừa xông vào trong vừa la hét, túm áo lực lượng chức năng. Những hành vi gây rối trên của đôi vợ chồng được nhiều người dân chứng kiến ghi lại.

Trước hành vi có dấu hiệu chống đối, gây rối trên, lực lượng chức năng cùng người dân cưỡng chế cặp vợ chồng đưa về trụ sở UBND phường Yên Phụ để điều tra, xử lý.