Chuyển giao shophouse và shopvilla đầu tiên của Thái Hòa

TNR Holdings Vietnam đơn vị quản lý và phát triển dự án TNR Stars Thái Hòa và các đơn vị Song Vi Land, Cland và TTH Homes.vừa tiến hành ký kết phân phối cho cấu phần shophouse của dự án. Tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính mới của thị xã Thái Hòa (được quy hoạch thành đô thị loại III - trực thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2025), được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam – “Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Việt Nam năm 2020” do DOT Property Việt Nam công nhận, TNR Stars Thái Hòa đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Hiện đã có 70% trong tổng số 110 sản phẩm shophouse đã được khách hàng và nhà đầu tư lựa chọn.

Shophouse với vị trí đắc địa trung tâm thành phố Thái Hòa tương lai

Theo Nghị quyết của Đại hội thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tháng 05/2021, thị xã Thái Hòa sẽ phát triển thành thành phố Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, có chức năng tạo động lực, liên kết và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc. Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu chính quyền địa phương Thái Hòa – học tập các mô hình phát triển thành phố 2 bên sông trên thế giới với điều kiện thổ nhưỡng tương tự như Thái Hòa để phát triển như Seoul – Hàn Quốc; Roma – Italia; London – Anh.

Trong đó, lấy trọng tâm của 2 tuyến đại lộ Hùng Vương 52m và đại lộ Lê Hồng Phong 38m làm trọng điểm phát triển. Các cơ quan hành chính - công viên trung tâm sẽ được tập trung mở rộng về hướng Nam của trục đại lộ Lê Hồng Phong nhằm mở rộng thành phố Thái Hòa theo định hướng phục vụ phát triển kinh tế giao thương với các địa phương trong khu vực, khẳng định vị thế thành phố trọng điểm Tây Bắc của Nghệ An và Thanh Hóa.

Để dự án tìm được các chủ nhân xứng tầm, TNR Holdings Vietnam đã lựa chọn và quyết định hợp tác với các đơn vị phân phối chiến lược gồm: SongVi Land, CLand, TTH Homes.

Với những quy hoạch chiến lược, chuẩn bị cho sự hình thành của thành phố Thái Hòa trong tương lai, thị trường bất động sản tại đây đang hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt “ông lớn” như TNR Holdings Vietnam, Vingroup,… cùng các dự án tầm cỡ. Giá bất động sản tại Thái Hòa cũng “nóng” lên từng ngày.

TNR Stars Thái Hòa, đặc biệt là các sản phẩm shophouse thuộc tiểu khu Long Sơn và tiểu khu Thiên Long với vị trí đắc địa, thuận lợi giao thương vì thế cũng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nhà đầu tư. Không những thế, các căn shophouse với mặt tiền lên đến 7,5m sẽ tạo thành khu phố mua bán sầm uất và là điểm nhấn, mang lại sự sôi động cho thành phố tương lai.

Đại lộ Lê Hồng Phong và Đại lộ Hùng Vương với hệ thống shophouse của 2 tiểu khu Long Sơn và Thiên Long khẳng định vị thế tiên phong của dự án nơi trung tâm hành chính mới của thành phố

Khẳng định dấu ấn của TNR Holdings Vietnam với tiến độ ấn tượng

Đơn vị quản lý và phát triển dự án TNR Stars Thái Hòa - TNR Holdings Vietnam được biết đến là một trong số các nhà phát triển bất động sản đã tiên phong khai phá thị trường bất động sản tại nhiều huyện, thị (thay vì tập trung vào các thành phố trực thuộc tỉnh như các nhà phát triển khác) với dòng sản phẩm TNR Stars.

Đơn cử, thay vì chọn đầu tư vào thành phố Vinh là thủ phủ của tỉnh Nghệ An, đơn vị này đầu tư vào dự án bất động sản tại huyện Diễn Châu (cách thành phố Vinh 36km); hay chọn đầu tư vào huyện Thoại Sơn thay vì thị trường bất động sản quen thuộc của An Giang là Châu Đốc và Long Xuyên... Sự xuất hiện của TNR Holdings Vietnam với phương châm chú trọng cảnh quan, tiện ích đã mang đến diện mạo mới cho đô thị ở nhiều tỉnh thành như Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Bình, Trà Vinh, An Giang,… cũng như góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương.

TNR Stars Thái Hòa là một trong các dự án khẳng định vị thế của TNR Holdings Vietnam tại thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ. Với tiêu chí chú trọng không gian sống cùng các hệ thống tiện ích, dự án có số lượng căn shophouse – shopvilla giới hạn, đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao của dòng sản phẩm TNR Stars. Cùng với vị trí đắc địa nơi trung tâm hành chính mới, cùng mặt tiền là hai đại lộ lớn nhất thành phố Thái Hòa tương lai, TNR Stars Thái Hòa mang lại giá trị đầu tư sinh lời hiếm có cho các nhà đầu tư có tầm nhìn và nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

Cùng với năng lực tài chính vững mạnh, bề dày kinh nghiệm trong quản lý, ngay trong thời điểm giá nguyên vật liệu tăng cao, TNR Holdings Vietnam vẫn đảm bảo tiến độ thi công dự án. Hiện TNR Stars Thái Hòa đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng gần như 100%, các sản phẩm shophouse và shopvilla cũng đã được hoàn thiện phần xây thô mặt ngoài, chủ nhân có thể vào ở ngay. Không những thế, hai tiểu khu Long Sơn và Thiên Long đã có sổ đỏ đến từng lô, khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng.

Đại lộ Hùng Vương rộng 52m, với hệ thống Shophouse đã hoàn thiện của dự án TNR Stars Thái Hòa.

Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương tập trung nguồn lực để xây dựng đồng bộ thành phố Thái Hòa trở thành mô hình khu đô thị kiểu mẫu trong giai đoạn mới, đảm bảo đầy đủ về mặt an sinh – xã hội cũng như nâng cao chất lượng sống của nhân dân, TNR Stars Thái Hòa đang thực sự là dự án tiên phong, tạo lực đẩy cho sự phát triển đô thị của Thái Hòa trong tương lai.