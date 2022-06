Chuyển giao đạm thủy phân Liver Hi - bước tiến vì sức khỏe cộng đồng

(VTC News) -

Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam vừa phối hợp Công ty ILS INC Nhật Bản tổ chức ký kết “Độc quyền sử dụng đạm thủy phân Liver Hi bằng công nghệ thủy phân enzym” với sự xuất hiện của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cùng đông đảo đội ngũ dược sĩ, chuyên gia đến từ các công ty dược, nhà thuốc lớn trên cả nước.

Việc chuyển giao nguyên liệu đạm thủy phân Liver Hi được coi là bước tiến đột phá trong việc phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam nói riêng và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam nói chung.

10 năm phát triển nguồn đạm thủy phân chất lượng cao

Kế thừa gần 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chất lượng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng Việt.

Thấu hiểu nhu cầu và vai trò của đạm đối với các bệnh nhân cần phục hồi sức khỏe nhanh, công ty đã tiên phong trong việc phát triển và phân phối các sản phẩm đạm dinh dưỡng ứng dụng công nghệ thủy phân tại Việt Nam.

Đạm thủy phân Bosugold phân phối bởi Hataphar Healthcare là sản phẩm đạm dinh dưỡng đầu tiên được sản xuất ứng dụng công nghệ đạm thủy phân tại Việt Nam. Đến nay, Bosugold có 8 năm thực hiện sứ mệnh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt.

Thời gian vừa qua, Bosugold cũng tiếp sức cùng các y, bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương,... và đồng hành cùng các bệnh nhân mắc COVID-19 và hậu COVID-19 qua chương trình tài trợ “Cùng Bosugold - lạc quan vượt qua COVID-19”.

Với mục tiêu không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm, Hataphar Healthcare dành ra nhiều năm đánh giá và tìm ra được nguồn đạm thủy phân Liver Hi đến từ Nhật Bản. Nhận thấy đây là một công trình nghiên cứu có giá trị cao cho sức khỏe cộng đồng, Công ty dược phẩm CNC Hatarphar Heathcare nhanh chóng thỏa thuận với Công ty ILS INC tại Nhật Bản để chuyển giao độc quyền nguồn nguyên liệu này phục vụ cho sứ mệnh cao cả vì sức khỏe người Việt.

Đạm thủy phân Liver Hi - bước tiến trong phục vụ sức khỏe cộng đồng

Được yêu thích và tin dùng tại thị trường khó tính Nhật Bản, đạm thủy phân Liver Hi là nguồn đạm chất lượng cao với nhiều ưu điểm vượt trội như:

Sản xuất bởi công nghệ thủy phân bằng enzyme đã được chuẩn hóa giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, không làm biến đổi các hoạt chất.

Cung cấp 18 acid amin chứa các acid amin thiết yếu mang đến hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cao, giúp hồi phục sức khỏe nhanh hơn cho người sau ốm, sau bệnh, người bị suy nhược cơ thể nhờ nguồn đạm đủ.

An toàn và có thể sử dụng cho cả người bị dị ứng đạm sữa.

Chống oxy hoá, chống lão hoá và tăng cường chức năng gan.

Đánh giá về đạm thủy phân Liver Hi, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm cho hay: “Làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng nhiều năm, tiếp xúc với nhiều người bệnh, tôi hiểu rõ vai trò của đạm đối với khả năng phục hồi sức khỏe của người bệnh đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.

Tuy nhiên, chưa có nhiều nguồn đạm tự nhiên dễ hấp thu tại Việt Nam dành cho những người có nhu cầu tăng cường và phục hồi sức khỏe nhanh. Tôi đã có cơ hội nghiên cứu về nguồn đạm thủy phân từ thực vật cụ thể là từ gạo nhưng thực sự nguồn đạm thủy phân Liver Hi do ILS phát triển có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Đạm thuỷ phân Liver Hi do ILS phát triển được chuẩn hóa và cung cấp 18 acid amin (chứa đầy đủ acid amin thiết yếu) nên đảm bảo được chất lượng đầu ra, hiệu quả, an toàn trên người dùng và có thể sử dụng cho cả người bị dị ứng đạm sữa.

Bên cạnh đó, đạm Liver Hi còn giúp chống oxy hóa, chống lão hóa và tăng cường chức năng gan. Tôi tin rằng với những gì mà nguồn đạm này đã làm được tại Nhật Bản, đây sẽ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt Nam”.

Việc tìm ra nguồn đạm chất lượng cao Liver Hi thực sự là một bước tiến mới của Dược phẩm Hataphar Healthcare trên hành trình thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người Việt.