Chuyên gia: ST25 sẽ tiếp tục đạt giải gạo ngon trong nhiều năm nữa

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), một thành viên ban giám khảo cuộc thi Gạo ngon Việt Nam cho biết, ST25 là một trong ba loại gạo ngon vừa đạt giải tại cuộc thi và sẽ đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi gạo ngon tại Mỹ trong thời gian tới.

Năm 2019, ST25 đã giành giải gạo ngon thế giới và năm nay lại ẳm luôn giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam. Theo nhận định của ông Tùng, về lâu dài, nếu tiếp tục đi thi ở các cuộc thi về gạo ngon, ST25 sẽ không có "đối thủ" ở danh mục gạo thơm.

Gạo ST25 có thể đạt giải thưởng gạo ngon nhất trong những năm tới. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Ông Thanh Tùng giải thích rằng, để sản xuất ra một giống lúa cho gạo ngon như ST25 phải cần rất nhiều thời gian lai tạo và kèm theo những điều kiện môi trường phù hợp. Bên cạnh đó, đội ngũ lai tạo giống lúa còn phải gặp chút may mắn nữa, vì lâu nay, Việt Nam cũng đã lai tạo ra nhiều giống lúa thơm cho gạo ngon nhưng để chất lượng cơm, mùi vị vượt trội như ST25 là rất ít.

Giá gạo ST25 trồng trên ruộng lúa dao động 32.000-35.000 đồng/kg, còn trồng trên ruộng nuôi tôm là 45.000 đồng/kg. Theo ông Thanh Tùng, gạo ST25 ngon nhất khi trồng ở trong ruộng nuôi tôm (một vụ nuôi tôm, một vụ trồng lúa)

Theo Cục Trồng trọt, để xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, Việt Nam cần nhiều giống lúa thơm chứ không phụ thuộc vào một giống lúa nhất định. Vì thế, Cuộc thi gạo Ngon Việt Nam là muốn tìm kiếm những loại gạo thơm đạt chất lượng để phục vụ cho xuất khẩu trong tương lai.

"Hiện Việt Nam được xuất khẩu 30.000 tấn gạo thơm miễn thuế sang EU, vì thế, cuộc thi sẽ làm căn cứ để chọn những loại gạo tốt nhất cho xuất khẩu và làm cơ sở để đàm phán mở rộng lượng gạo xuất khẩu miễn thuế trong những năm tới", ông Tùng nói.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm đang mang lại giá trị cao cho Việt Nam, khi chiếm đến 45% tổng lượng gạo xuất khẩu mỗi năm (khoảng 3 triệu tấn).

Giống lúa thơm ST25 được nhóm tác giả là Hồ Quang Cua, Trần Tấn Phương và Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, chọn tạo. ST25 được nhiều người biết đến và tìm mua nhiều hơn khi đạt giải cuộc thi “World’s best rice” do The Rice Trader tổ chức tại Philippines vào tháng 11/2019.