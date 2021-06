Chuyên gia Pháp bác giả thuyết COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

(VTC News) -

Gabriel Gras, nhà nghiên cứu virus học và chuyên gia an toàn sinh học của Pháp, người từng được tuyển dụng làm chuyên gia kỹ thuật tại Đại sứ quán Pháp ở Trung Quốc, cho biết ông không tin virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc hoặc thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Chuyên gia Gabriel Gras cho biết, ông “không nghi ngờ” về sự an toàn sinh học của phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4 (BSL-4), thuộc phòng thí nghiệm Vũ Hán sau khi tiến hành giám sát việc xây dựng ở đây. Viện virus học Vũ Hán đã được công nhận mức độ an toàn trên cơ sở phối hợp đánh giá giữa Pháp, chính phủ Trung Quốc và Viện Khoa học Trung Quốc.

Lý thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ trong phòng thí nghiệm đã dấy lên sự chú ý trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Theo Gabriel Gras, ông làm việc tại Viện virus học Vũ Hán từ năm 2012 đến năm 2017. Trong khoảng thời gian này, ông nắm rõ về đội ngũ nhân viên và hoạt động của viện, xác nhận các tiêu chuẩn của viện và tính chuyên nghiệp của các nhà nghiên cứu.

“Tôi không gặp vấn đề gì khi làm việc tại phòng thí nghiệm BSL-4 này. Tôi không cảm thấy nguy hiểm. Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao. Nhiệm vụ của tôi là phải xác minh điều này với tư cách là nhà tư vấn an toàn, người thiết kế phòng thí nghiệm và là chuyên gia virus học", Gabriel Gras cho hay.

Chuyên gia Gabriel Gras cho rằng, giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm BSL-4 là "0%", trong khi đó khả năng mầm bệnh thoát ra khỏi phòng thí nghiệm BSL-3 của Viện virus học Vũ Hán trên một khuôn viên khác ở Vũ Hán là từ 1% đến 3%. Theo Gabriel Gras, đánh giá này dựa trên sự hiểu biết, nắm rõ tiêu chuẩn ở cấp độ an toàn sinh học ở Viện virus học Vũ Hán.

Tuần trước, tờ Sunday Times đưa tin, các cơ quan tình báo Anh tin rằng việc virus SARS-CoV-2 đã thoát khỏi một phòng thí nghiệm là “khả thi”. Tuy nhiên, theo Gabriel Gras, điều này là không khả thi và cho rằng virus xuất hiện tự nhiên. Vị chuyên gia này cũng lý giải rằng, bất kỳ sự rò rỉ ngẫu nhiên nào cũng phải xuất phát từ việc phòng thí nghiệm đó phải có các loại virus có họ hàng gần với virus SARS-CoV-2.

“Tôi chắc chắn 100% rằng, virus SARS-CoV-2 không được nghiên cứu, phát triển trong phòng thí nghiệm. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới đã xem xét loại virus này và đều đưa ra kết luận tương tự như WHO: SARS-CoV-2 là một loại virus tự nhiên”, chuyên gia Gabriel Gras cho hay.

Thông tin về nguồn gốc COVID-19 được chuyên gia Gabriel Gras đưa ra trong bối cảnh lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm đã dấy lên sự chú ý trong thời gian gần đây sau khi một nhóm các nhà khoa học nổi tiếng ký một lá thư cho rằng, nguồn gốc gây ra đại dịch COVID-19 cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Hôm 26/5, Tổng thống Joe Biden chỉ thị các cơ quan tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc COVID-19, xác định rõ xem là liệu virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay truyền từ động vật sang người.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết, 3 chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm và phải nhập viện điều trị. Điều này dấy lên các hoài nghi về việc các chuyên gia này cũng có thể bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, Trung Quốc bác thông tin này, tố Mỹ thổi phồng thuyết âm mưu về nguồn gốc dịch bệnh.