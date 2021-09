Chuyên gia 'mách nước' cách đầu tư bất động sản sinh lời trong mùa dịch

(VTC News) -

“Dự án đáng sống” được săn lùng

Dịch bệnh đang khiến xu hướng lựa chọn nơi sinh sống dịch chuyển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS TP.HCM cho rằng, trải qua đợt dịch như thế này, người dân sẽ nghĩ đến an cư rất nhiều. Họ có xu hướng “né” những chỗ ở chật chội, kẹt xe, đô thị cũ… mà tìm đến những khu vực mới, hạ tầng còn nhiều dư địa phát triển.

Vị này cũng chỉ ra 3 địa chỉ ưu tiên khi chọn mua BĐS đem lại tiềm năng sinh lời cao. Thứ nhất, BĐS có vị trí gần sông, biển - đây là những điều kiện tự nhiên con người không làm ra được. Thứ hai, gần đường cao tốc, đường vành đai như số 3,4 sẽ là lý tưởng. Thứ ba, là gần sân bay, đây là phương tiện kết nối quan trọng bậc nhất, có tính toàn cầu trong tương lai. “Dựa trên những yếu tố đó thì thành phố Thủ Đức đang là địa chỉ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của nhà đầu tư”, ông Bảo kết luận.

Các đại đô thị nằm ở vị trí đắc địa có tính kết nối cao, đầy đủ tiện ích, không gian sống xanh là lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư.

Ngoài ra, những dự án ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhanh chóng, hạ tầng hài hoà, kết nối khu dân cư, hành chính linh hoạt, nhanh chóng… cũng sẽ là điểm đến của xu hướng sống mới. Những dự án có hệ sinh thái vượt trội được đầu tư quy mô lớn sẽ đông đúc, sầm uất ngay sau dịch. Đồng thời, người dân cũng sẽ đặt niềm tin ở các chủ đầu tư uy tín lớn, có nguồn lực tài chính dồi dào đủ khả năng tạo ra những hệ sinh thái sống trọn vẹn, hiện đại.

Cơ hội kép trong lúc thị trường chờ bùng nổ

Bất chấp dịch bệnh, bất động sản là kênh đầu tư an toàn và được quan tâm hàng đầu. Chia sẻ tại buổi tọa đàm trực tuyến “Đầu tư mùa dịch cùng các chuyên gia” do Vinhomes Grand Park tổ chức mới đây, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc VietnamGroove cho biết, các chỉ số đo lường sự phát triển của thị trường BĐS có những tín hiệu lạc quan, giá căn hộ cả ở TP.HCM và Hà Nội Quý II vẫn tăng trưởng tương ứng 7% và 10% so với Quý I. Tại các thị trường như Mỹ, Canada BĐS vẫn tăng giá từ 10-30% trong năm 2020, điều đó chứng tỏ nhà đầu tư vẫn chọn BĐS làm kênh để bảo toàn dòng vốn.

“Nguồn cầu tương lai sẽ tiếp tục tăng nên nếu xác định đầu tư dài hạn thì đây là thời điểm vàng để mua vào. Khi dịch ổn định hơn giá chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn, người mua sớm lúc ấy chỉ thảnh thơi chờ lợi nhuận”, anh Nam - một nhà đầu tư lâu năm chia sẻ.

Bên cạnh việc chọn đúng địa chỉ đầu tư, một kinh nghiệm không mới nhưng được các chuyên gia khuyến cáo là phải nghiên cứu kỹ chủ đầu tư thông qua việc xem xét những gì họ đã làm, đô thị họ đã làm, tăng trưởng của các đô thị đó.

Tổng hợp các tiêu chí trên, các nhà đầu tư cho rằng BĐS tại TP. Thủ Đức nói chung và đại đô thị Vinhomes Grand Park nói riêng là “cơ hội vàng” để đầu tư trong mùa dịch. Trong đó, dự án The Origami thuộc Vinhomes Grand Park được các nhà đầu tư cũng như người mua nhà để ở đánh giá cao với nhiều lợi thế: vị trí kế cận đường vành đai 3, các tuyến đường kết nối sân bay, tuyến metro, liên tỉnh…

Phong cách thiết kế chuẩn Nhật Bản đề cao tính sinh thái, sống chan hòa thiên nhiên: Thừa hưởng hệ sinh thái khổng lồ đẳng cấp của Vingroup, công viên 36ha, đại lộ Ánh sáng, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, bộ đôi vườn Nhật Bản, chuỗi công viên resort…

Cùng với đó, Vinhomes đang triển khai chính sách Vinhomes Priority hỗ trợ nhà đầu tư không lo vốn ban đầu, không áp lực tài chính, không cần chờ đợi mà được nhận nhà ở ngay lập tức. Chính sách này được giới chuyên gia đánh giá chưa từng có, chỉ xuất hiện ở giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

Bà Hằng nhận định, các gói hỗ trợ thiết thực như lãi suất, gói vay linh hoạt, hỗ trợ phí quản lý, hỗ trợ bằng hiện vật, hiện kim, voucher... sẽ được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, những thay đổi như áp dụng công nghệ mới vào bán hàng, tạo điều kiện để người mua dù ở nhà vẫn có thể xem nhà, tiện ích, view hướng, tiến độ giúp khách hàng mạnh dạn đặt cọc mua hơn. Thủ tục cũng được số hoá, nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn, giúp nhà đầu tư không phải đi lại nhiều.

Với hàng loạt chính sách về giá tốt, sản phẩm tốt cùng những cải tiến mạnh mẽ về bán hàng, The Origami hứa hẹn là sản phẩm không thể thiếu trong giỏ hàng của các nhà đầu tư lúc này khi dòng tiền đều đang chực chờ đón sóng bùng nổ của BĐS sau dịch.