Chuyên gia: HLV Park Hang Seo cao tay, U23 Việt Nam làm U23 Indonesia hoảng loạn

(VTC News) -

Những điều chỉnh chiến thuật tinh tế trong hiệp 2 của HLV Park Hang Seo là yếu tố then chốt giúp U23 Việt Nam thắng đậm U23 Indonesia ở trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đảo vị trí 2 hậu vệ biên, tung vào sân một tiền đạo mà trong những trận giao hữu trước đó thường xuyên được xếp đá trung vệ.

HLV Raja Isa, một chuyên gia người Malaysia, cho rằng những điều chỉnh chiến thuật của HLV Park Hang Seo khiến U23 Indonesia bất ngờ.

"HLV Park Hang Seo rất tinh ý trong việc tính toán chiến thuật. Ông khiến cho các cầu thủ U23 Indonesia trông có vẻ như chẳng chuẩn bị gì cho trận đấu này", HLV Raja Isa bình luận trên tờ Bola.

"Các cầu thủ Indonesia có vẻ yếu trong các cuộc đấu tay đôi. Đó là lý do U23 Việt Nam có thể áp đảo bằng những pha phối hợp ngắn, nhanh trong khu vực phòng ngự của U23 Indonesia. Kết quả là hàng thủ Indonesia hoảng loạn và thủng lưới 3 lần trong hiệp 2".

U23 Việt Nam thắng đậm U23 Indonesia.

Vị chuyên gia này theo dõi rất kỹ về đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và từng nghiên cứu về các đội tuyển, CLB Việt Nam trong thời gian học chứng chỉ HLV. Ông cho rằng U23 Việt Nam ở SEA Games 31 cũng giống như các đàn anh ở đội tuyển quốc gia ở khía cạnh tinh thần khi bước vào mỗi trận đấu.

"Kể từ khi được HLV Park Hang-seo dẫn dắt, đội Việt Nam luôn cho thấy bản lĩnh. Ông đã gây dựng được niềm tin và sự tự tin cho các cầu thủ. Vì vậy, dù gặp đối thủ nào, đội Việt Nam cũng chiếm ưu thế và quyết tâm như bước vào một cuộc chiến mà họ phải giành chiến thắng", HLV Raja Isa nhận xét.

Đánh giá về U23 Indonesia, ông Raja Isa cho rằng đội tuyển xứ vạn đảo đúng là có sự tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt vẫn còn non kém so với U23 Việt Nam. Trường hợp tiền đạo Ronaldo Kwateh vào sân thay người rồi lại bị rút ra sau chưa đầy 20 phút là một ví dụ.