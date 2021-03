Chuyên gia dự đoán kịch bản xấu nhất của thị trường địa ốc 2021

(VTC News) -

2021 được cho là năm nhiều thử thách, không chỉ với riêng Việt Nam mà còn cả thế giới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực kéo dài, cùng với các ngành kinh tế trọng điểm khác như thương mại dịch vụ, vận tải, du lịch hàng không... đầu tư bất động sản cũng là lĩnh vực được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, theo TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam, thị trường được dự đoán sẽ không chứng kiến sự suy sụp và giảm giá đáng kể như năm 2010 và 2011.

“Vào năm 2010 và 2011, thị trường đã chứng kiến việc rớt giá đến 30% trong cả nước, một trong những nguyên nhân quan trọng là thị trường đã tăng trưởng quá nóng trước đó. Tuy nhiên hiện tại thì thị trường bất động sản đã khác trước rất nhiều.

Với những mục tiêu về kinh tế thì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2021 sẽ được ít nhất như năm 2020, lãi suất tiền gửi và lãi suất huy động như năm 2020, biên độ tăng trưởng tín dụng sấp xỉ 30%, tỷ giá hối đoái và tỷ giá ngoại tệ được kiểm soát tốt. Do vậy bức tranh xấu nhất của thị trường nhà ở trong năm 2021 là giá cả sẽ bằng năm 2020. Ngoài ra, giá chỉ có thể tăng nếu không xảy ra những biến cố khác", ông Khương nhấn mạnh.

Chuyên gia dự đoán bức tranh kịch bản của thị trường bất động sản 2021.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, xu hướng của họ cũng có những sự dịch chuyển và thay đổi nhất định. TS Khương phân tích, thường các nhà đầu tư cá nhân sẽ có xu hướng lựa chọn vàng và bất động sản là kênh trú ẩn an toàn.

Trong quá khứ, vào những thời điểm bất ổn như chiến tranh và dịch bệnh thì thường nhà đầu tư sẽ chuyển từ những khoản đầu tư mạo hiểm với khả năng thanh khoản cao sang những khoản đầu tư ít rủi ro và thanh khoản thấp hơn.

Nếu như thế hệ trước trong thời kỳ bất ổn tích trữ vàng thì giờ được chuyển sang bất động sản. Với các nhà đầu tư cá nhân, bất động sản là kênh tốt để tích lũy thay cho gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hay tích trữ vàng.

Bà Võ Thị Khánh Trang, Trưởng bộ phận Nghiên cứu, Savills Việt Nam cho biết, hiện tỷ lệ tiêu thụ căn hộ hạng C cao đến 93% tại TP.HCM trong năm 2020 và được dự đoán là vẫn giữ ở mức cao trong năm 2021. Nguyên nhân là ngoài việc ưu đãi tài chính thì do các chủ đầu tư đã tạo ra được sự khác biệt trong các dự án.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà liền thổ cũng đang khá hạn chế, trong khi giá trị căn hộ Hạng C hợp lý và chất lượng phát triển dự án của phân khúc này ngày càng được cải thiện với định hướng tạo môi trường sống cho cộng đồng với nhiều tiện ích nội khu.

Nghiên cứu cũng cho thấy nguồn cung của căn hộ hạng C trong năm 2021 được chào bán trong thị trường sẽ ít hơn so với các năm trước do chi phí đất đai ngày càng tăng dẫn đến việc kém hấp hẫn với chủ đầu tư. Tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, nguồn cung cho phân khúc này được dự đoán lần lượt là 50% và 15% trên tổng nguồn cung dự kiến mở bán trong năm 2021.

Bà Trang cũng cho rằng phân khúc căn hộ hạng C sẽ hoạt động tốt trong thời gian tới “bởi tình hình kinh tế tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong bối cảnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động nền kinh tế toàn cầu; lãi suất có xu hướng giảm; lượng hàng tồn thấp và nguồn cung mới còn hạn chế; chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh kích cầu với nhiều ưu đãi”.

Nhìn chung về tổng quan thị trường năm 2021, các chuyên gia của Savills Việt Nam cho rằng thị trường vẫn ổn định và là một cơ hội tốt để nhà đầu tư cân nhắc chuyển đổi từ những khoản đầu tư khác sang đầu tư bất động sản để bảo toàn vốn. thể tiếp cận.