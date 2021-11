Chuyên gia dự báo nhu cầu thị trường BĐS cuối năm 2021

(VTC News) -

Thị trường mở rộng ra vùng ven

Mặc dù thành phố chỉ vừa quay lại trạng thái bình thường mới trong khảng 1 tháng nay nhưng thị trường đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Ngay trong thời gian giãn cách phòng chống dịch, nhiều thương vụ M&A vẫn âm thầm diễn ra và nhiều dự án được các tập đoàn thâu tóm để chuẩn bị cho giai đoạn khởi động lại sau dịch.

Nhu cầu mua căn hộ ở TP.HCM vẫn tăng cao.

Theo thống kê, TP.HCM có nhu cầu cho thị trường hơn 100.000 đơn vị nhà ở mỗi năm. Trong khi đó, từ năm 2019, nguồn cung đã hạn chế đến mức thị trường lan ra đến các khu vùng ven. Đặc biệt, nhờ lợi thế giáp ranh, có quỹ đất nhiều và thủ tục hành chính nhanh gọn, Bình Dương đã trở thành vùng đất vàng của các chủ đầu tư.

Theo Savills, thị trường căn hộ ở Bình Dương thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Trong đó, phải kể đến Dĩ An và Thuận An là hai thành phố dẫn đầu thu hút đầu tư.

Luật sư Dương Minh Trung, chuyên gia nghiên cứu luật nhà đất và thị trường bất động sản phân tích: “Bình Dương có nhiều năm phát triển bất động sản nên đã xây dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, kèm theo hạ tầng phát triển đồng bộ nên thu hút đầu tư phát triển bất động sản là điều dễ hiểu”.

Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Minh Khang, CEO của tập đoàn đầu tư LDG (LDG Investment) cho hay, doanh nghiệp này có 2 dự án tại Thuận An và Dĩ An. Khi TP.HCM đang hạn chế nguồn cung do quỹ đất, thủ tục hành chính thì các vùng lân cận như Đồng Nai, Long An, Bình Dương là điểm đến lý tưởng. Nhất là trong trong bối cảnh cầu vượt cung thì thị trường tất yếu phải mở rộng ra xung quanh.

Căn hộ trung - cao cấp sẽ phát triển

Bà Lê Thị Thảo Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Nam thông tin: “Hiện nay, chỉ tính riêng thị phần căn hộ, nhà đầu tư vẫn chưa chú trọng đến sự phát triển bài bản. Nhu cầu hiện nay của người dân là chỉ cần có nhà nên căn hộ giá rẻ luôn hút hàng và được ưu tiên lựa chọn”.

Theo bà Hạnh, về lâu dài, khi chất lượng cuộc sống nâng cao sẽ thừa ra các căn hộ có điều kiện thấp. Ngoài ra, thị trường chủ yếu đang đáp ứng nhu cầu hơn là khơi gợi nhu cầu cho người mua nhà lựa chọn. Với việc ngân hàng hỗ trợ vay mua nhà như hiện nay, chúng ta có thể chọn mua nhà cao cấp, cung cấp dịch vụ và chất lượng tốt hơn.

Theo khảo sát, có đến hơn 70% người mua nhà chọn mua căn hộ vừa túi tiền. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, họ quyết định thay đổi qua căn hộ có chất lượng cao hơn do nhu cầu và sự cải thiện cuộc sống. Điều này tạo thêm dư địa phát triển cho phân khúc trung và cao cấp.

Bà Hạnh cho biết, hiện nay nhiều nhà đầu tư đã quan tâm đến phân khúc trung cao cấp hơn và người dân cũng biết chú trọng lựa chọn nhu cầu nhà ở tốt hơn.

Dự án khu căn hộ cao cấp LDG Sky ghi nhận lượng giao dịch cao giai đoạn trước dịch.

Trên thị trường, các sản phẩm căn hộ gần như đã được tăng thêm nhiều tiện ích, dịch vụ, chất lượng cao hơn so với vài năm về trước. Cơ cấu dòng vốn cũng dịch chuyển về các khu căn hộ trung cao cấp nhiều hơn.

Chẳng hạn như cuối năm 2020, dòng sản phẩm trung cấp như New Galaxy hay căn hộ cao cấp như LDG Sky tại Bình Dương hút hàng khá mạnh. Theo đơn vị môi giới, đã có khoảng 1.000/1.500 căn hộ cao cấp của dự án LDG Sky được khách hàng đặt mua.

Trong khi đó, ông Trung chia sẻ thêm: “Dư địa tại Việt Nam còn nhiều nhưng phát triển như thế nào và ra sao trong cuối năm 2021 thì phải do chủ đầu tư. Các chương trình ưu đãi kích cầu và các hoạt động truyền thông đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, các dự án đang khởi động lại khá rầm rộ và người mua cũng bắt đầu đổ vốn để đầu tư là tín hiệu phục hồi cho thị trường”.

Ông Khang nhận định đến cuối tháng 10/2021, gần như mọi hoạt động tại thành phố đều mở cửa, chỉ một số ít còn hạn chế. Vì vậy, thị trường bất động sản đang tranh thủ giai đoạn này để tăng cường các hoạt động kinh doanh, tung ra các chính sách khuyến mại cũng như để kích cầu người mua nhà.