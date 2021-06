Chuyên gia COVID-19 khẳng định không bị Mỹ giật dây như Trung Quốc tố

(VTC News) -

"Không có bất cứ áp lực bên ngoài nào trong công việc của Ủy ban COVID-19 của The Lancet. Tất nhiên là các tranh luận và thảo luận nội bộ nhưng không có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài", Jeffrey Sachs, giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia ở New York cho biết.

Ông Sachs là người chủ trì sáng kiến liên ngành do tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet hậu thuẫn nhằm tìm ra giải pháp cho đại dịch.

Tuyên bố của chuyên gia này được đưa ra sau khẳng định gây tranh cãi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 28/6.

Nhân viên an ninh giải tán phóng viên khỏi Viện Virus học Vũ Hán sau khi nhóm điều tra WHO có chuyến khảo sát thực địa đầu tháng 2. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo đầu tuần, khi trả lời câu hỏi về phóng viên liên quan tới cáo buộc các nhà khoa học tới từ Ủy ban COVID-19 của The Lancet đang chịu áp lực buộc phải ủng hộ giả thiết nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán của Trung Quốc, ông Uông nói "nguồn gốc của áp lực là từ chính phủ Mỹ".

"Điều này một lần nữa cho thấy Mỹ, trong khi tuyên bố tìm cách truy tìm nguồn gốc đại dịch dựa trên cơ sở khoa học đang tham gia thao túng chính trị với cái cớ đại dịch. Bây giờ, họ định sử dụng một âm mưu thâm độc với cộng đồng khoa học quốc tế để buộc các nhà khoa học phải cúi đầu trước hành vi bá quyền, bắt nạt và ép buộc của mình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Nhưng ông Sachs bác bỏ cáo buộc này.

Về vấn đề tìm kiếm nguồn gốc đại dịch, vị chuyên gia khẳng định quan điểm của ông phù hợp với những gì đang được thảo luận trong cộng đồng khoa học toàn cầu.

"Quan điểm của tôi là một sự kiện lây lan trong tự nhiên hay một sự kiện có liên quan tới nghiên cứu đều đáng để điều tra độc lập và khách quan", ông này cho hay.

Tranh cãi về nguồn gốc dịch COVID-19 giữa Mỹ - Trung Quốc "nóng" trở lại sau khi tờ Wall Street Journal (Mỹ) dẫn một báo cáo tình báo chưa được công bố của Mỹ cho biết 3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán từng đến bệnh viện để chăm sóc y tế vào tháng 11/2019, một tháng trước khi Trung Quốc công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Không lâu sau đó, Tổng thống Biden yêu cầu tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc đại dịch và báo cáo trong 90 ngày.

Trong khi đó, các quan chức của Mỹ cũng nhiều lần bày tỏ hoài nghi về kết luận của nhóm chuyên gia WHO tới Trung Quốc điều tra. Nhóm này khẳng định giả thiết virus rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm là rất khó xảy ra và khả năng virus nhảy từ dơi sang người thông qua động vật trung gian.

Đáp trả các cáo buộc từ Mỹ, Trung Quốc nhiều lần khẳng định Washington "chính trị hóa" cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19. Một số chuyên gia dịch tễ Trung Quốc thậm chí còn kêu gọi tập trung điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ sau khi một nghiên cứu cho thấy virus corona có thể đã lây lan ở Mỹ từ tháng 12/2019.