Chuyên gia chứng khoán: Thanh khoản kém, dòng tiền yếu, thận trọng xuống tiền

Theo các chuyên gia đến từ Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), sau tin Chính phủ ban hành quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thị trường đã ngay lập tức bật tăng tới 8 điểm, tạo bước đệm giúp cổ phiếu bất động sản đẩy chỉ số, có thời điểm tăng lên tới gần 18 điểm. Nhưng sự tích cực sớm tan biến khiến áp lực bán quay trở lại mạnh mẽ, liên tục đẩy thị trường lao dốc và đến cuối phiên, mức tăng 18 điểm đã thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn 2,41 điểm.

CSI cho rằng quy định mới về phát hành trái phiếu sáng nay chỉ là giải pháp tình thế giúp trấn an cuộc khủng hoảng niềm tin do chưa giải quyết triệt để những vướng mắc của thị trường về lượng lớn trái phiếu sẽ phải đáo hạn trong năm nay. Do đó, áp lực bán nhanh chóng trở lại đè nặng lên chỉ số, khiến biên độ tăng điểm thu hẹp. Điểm số VN-Index đảo chiều chóng mặt ngay trong phiên cùng thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho thấy thị trường vẫn đang vô cùng thận trọng với mọi diễn biến mới.

"Chúng tôi cho rằng xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070 - 1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm cẩn trọng, ưu tiên căn bán trong giai đoạn này, đặc biệt hạ tỷ trọng lớn nếu thị trường hồi phục về vùng kháng cự trên. Xét chiều hướng mua mới, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường quay trở lại vùng hỗ trợ 970 - 980 điểm để đưa ra quyết định đầu tư", báo cáo của CSI nêu.

Thanh khoản kém, dòng tiền yếu, nhà đầu tư cần thận trọng xuống tiền. (Ảnh minh họa)

Tương tự, chuyên gia thuộc Chứng khoán Đông Á (DAS) cũng cho rằng tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm, thị trường tiếp diễn xu hướng điều chỉnh, VN-Index giảm dần về vùng hỗ trợ 1.000 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, dòng tiền đứng ngoài thị trường khi trong giai đoạn thiếu vắng thông tin kinh tế hỗ trợ, trong khi thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm trước lo ngại đà tăng lãi suất USD vẫn tiếp tục.

"Sau khi VN-Index rơi xuống dưới 1.050 điểm thì vùng giá này trở thành kháng cự ngắn hạn, thị trường cần thêm thời gian tích lũy lại. Thanh khoản thấp làm cho các chiến lược lướt sóng ngắn hạn có mức rủi ro cao, nhà đầu tư nên chờ đợi cơ hội khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn. Đối với danh mục đầu tư trung dài hạn, quan tâm các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định như ngân hàng, hoặc nhóm cổ phiếu đầu tư công như vật liệu xây dựng và xây dựng hạ tầng đang hưởng lợi từ chi tiêu ngân sách 2023", chuyên gia tại DAS khuyến nghị.

Đồng quan điểm, Chứng khoán MBS nhận định thị trường trong nước bước vào tuần mới với nhiều thông tin hỗ trợ, từ việc các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi đến thông tin sửa đổi nghị định 65… Tuy vậy tâm lý hào hứng cũng qua nhanh khi thị trường chỉ duy trì mức tăng mạnh trong phiên sáng và trượt dần về tham chiếu, rất may là thị trường vẫn giữ được thành quả khi đóng cửa. Thanh khoản vẫn ở mức thấp dù độ rộng thị trường khá tích cực, bên cạnh đó việc khối ngoại bán ròng… là các lực cản cho thị trường hiện tại.

Theo đó, thanh khoản trên toàn thị trường đạt 7.844 tỷ đồng, giảm 10% so với mức bình quân ở tuần trước. Trong 7 phiên trở lại đây, có tới 4 phiên thanh khoản thị trường dưới ngưỡng 8.000 tỷ đồng, đây là mức thanh khoản rất thấp kể từ 11/2020. Thị trường phồi phục sau khi có những thông tin hỗ trợ nhưng diễn biến cho đến khi đóng cửa có thể là tín hiệu khiến nhà đầu tư lo ngại hơn. Thanh khoản tiếp tục tìm đáy mới kể từ đầu năm và việc khối ngoại duy trì bán ròng đã kiến dòng tiền thận trọng hoặc có thể là lực cầu bắt đáy vẫn kiên trì ở các vùng hỗ trợ thấp hơn ở cổ phiếu.

"Như vậy có thể thấy yếu tố nội tại đang chi phối thị trường trong nước hơn là tác động bên ngoài. Với bối cảnh dòng tiền yếu, cơ hội vẫn nằm ở cổ phiếu cụ thể có câu chuyện, các nhóm cổ phiều vẫn giữ được xu hướng tăng như: đầu tư công, dầu khí, sản xuất điện… Trong khi đó nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ bật tăng trong phiên hôm nay sau khi có thông tin hỗ trợ vẫn cần được kiểm định thêm trong các phiên tới", báo cáo tổng hợp thị trường của MBS nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn thận trọng, chuyên gia Chứng khoán Asean (Asean SC) cho rằng thị trường phiên đầu tuần ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ với giá đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ và ở mức thấp, cho thấy bên bán đang có dấu hiệu mạnh lên và đà hồi phục có dấu hiệu chững lại. AseanSC cho rằng khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

"Dự báo trong phiên giao dịch tới, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.020 – 1.025 điểm và lực bán tại kháng cự 1.030 – 1.035 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày", chuyên gia của AseanSC nêu.

Phiên giao dịch hôm nay 6/3, mặc dù có lúc tăng gần 18 điểm, tuy nhiên áp lực bán tăng mạnh đã khiến chỉ số VN-Index thu hẹp đáng kể đà tăng, đóng cửa chỉ còn tăng hơn 2 điểm, mức gần thấp nhất trong ngày. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 2,41 điểm (+0,24%), đóng cửa ở mức 1.027,18 điểm. Thanh khoản HSX ở mức gần 422 triệu cổ phiếu (-6%), giá trị hơn 6.800 tỷ đồng (-6%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá (222 mã tăng/ 155 mã giảm). HNX-Index tăng 1,67 điểm (+0,82%), đạt 206,56 điểm. Rổ VN30 sắc xanh chiếm ưu thế với 17 mã tăng, 12 mã giảm và 1 mã tham chiếu.

Hòa Bình