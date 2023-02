Chuyên gia chứng khoán: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, nhà đầu tư chưa vội bắt đáy

Ông Đinh Quang Hinh, chuyên gia đến từ Chứng khoán VN Direct, cho rằng thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi tăng điểm mạnh đầu tuần nhưng sau đó lại giảm liên tiếp 4 phiên và đóng cửa thấp nhất tuần. Diễn biến kém tích cực của thị trường đến từ lo ngại nợ xấu gia tăng liên quan tới một số doanh nghiệp bất động sản lớn.

Bên cạnh đó, khối ngoại chuyển sang bán ròng do lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất điều hành cao hơn kỳ vọng càng làm gia tăng áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Tuần tới, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại đáy ngắn hạn quanh 1.030 - 1.035 điểm vào đầu tuần. Nếu không giữ được hỗ trợ này, chỉ số có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng hỗ trợ quanh 1.000 điểm.

"Trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn đang tăng lên, chúng tôi cho rằng những nhà đầu tư kịp chốt lời như khuyến nghị tuần trước ở vùng 1.065 - 1.080 điểm chưa nên vội bắt đáy trở lại. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ margin hoặc tỷ trọng cổ phiếu cao, nên cân nhắc hạ tỷ trọng margin và cổ phiếu nếu như chỉ số VN-Index không giữ được hỗ trợ 1.030 - 1.035 điểm", chuyên gia thuộc VN Direct nhấn mạnh.

Theo chuyên gia Chứng khoán Tân Việt (TVSI), chỉ số VN-Index tiếp tục kết phiên cuối tuần với cây nến giảm điểm và đóng cửa ở vùng thấp trong ngày, củng cố cho nhận định tiếp diễn đà giảm trong ngắn hạn.

Về khung đồ thị tuần, VN-Index tạm thời giữ được mốc bình quân 20 tuần nhưng tín hiệu vẫn không quá khả quan khi trong các nhịp phục hồi các mã tích cực lại thuộc nhóm cổ phiếu penny. Hiện tại, vùng hỗ trợ ngắn của chỉ số trong hai phiên gần đây là vùng 1.030 – 1.035 điểm. Nếu trong tuần tới chỉ số phá vỡ vùng này, nhà đầu tư nên tạm dừng các vị thế ngắn hạn.

"Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là giảm điểm. Nhà đầu tư nên tranh thủ các nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu và nên thoát vị thế ngắn hạn nếu vùng 1.030 – 1.035 bị phá vỡ", báo cáo của TVSI khuyến nghị.

Chứng khoán Đông Á (DAS) cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng với các khoản đầu tư ngắn hạn. Theo DAS, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong suốt thời gian giao dịch, hầu hết các nhóm ngành đều bị giảm điểm, trong khi đó thanh khoản khớp lệnh ở mức rất thấp làm giảm kỳ vọng việc xảy ra đợt phục hồi bất ngờ như phiên trước đó. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ tám liên tục, nhà đầu tư chưa vội bắt đáy, chờ mức chiết khấu cao hơn.

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán đang co hẹp, những nhịp phục hồi khá ngắn khó tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Các nhóm cổ phiếu "đầu tư công" như cổ phiếu vật liệu xây dựng và cổ phiếu xây dựng hạ tầng, hưởng lợi từ chi tiêu ngân sách, nên được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn các ngành còn lại.

Trong bối cảnh đó, theo DAS, nhà đầu tư có thể giải ngân danh mục trung dài hạn trong những phiên tiếp theo, quan tâm các nhóm ngành có môi trường kinh doanh thuận lợi năm 2023 như điện, năng lượng, vật liệu xây dựng và xây dựng hạ tầng...

Vẫn dưới góc nhìn thận trọng, các chuyên gia đến từ Chứng khoán Asean (Asean SC) cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong những phiên giao dịch sắp tới. Theo Asean SC, thị trường phiên cuối tuần ghi nhận giảm điểm khá với giá đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh và ở mức thấp. Điều này cho thấy bên bán đang tạm thời chiếm ưu thế và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đây đã là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của chỉ số VN-Index, và vùng 1.030 – 1.035 điểm được kỳ vọng là vùng hỗ trợ tin cậy. Do đó, Asean SC cho rằng thị trường có thể sẽ giao dịch giằng co trong phiên tới.

"Dự báo trong phiên giao dịch tới, sự giằng co có thể sẽ diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại hỗ trợ 1.030 – 1.035 điểm và lực bán tại kháng cự 1.040 – 1.045 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày", chuyên gia phân tích của Asean SC nhận định.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh trong tuần vừa qua và phần thắng dần nghiêng về phe bán. Cụ thể, sau khi hồi phục nhẹ 0,4% vào tuần trước với thanh khoản đi ngang, chỉ số VN-Index bắt đầu tuần mới bằng một phiên tăng điểm mạnh lên mức 1.086,7 điểm (+2,6% so với phiên trước).

Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực liên quan tới doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu đã khiến tâm lý thị trường trở nên bi quan cộng hưởng với đà bán ròng của khối ngoại đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong 4 phiên cuối tuần.

Kết tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.039,6 điểm, giảm 1,9% so với tuần trước. Tương tự, chỉ số HNX-Index và UPCOM-Index đều giảm lần lượt về mức 207,3 điểm, giảm 1,3% so với tuần trước và 76,7 điểm, giảm 2,8% so với tuần trước.