Chuyên gia cảnh báo thời tiết Hà Nội nguy hiểm trong ngày thi vào lớp 10

(VTC News) -

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ chiều mai (12/6), các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

"Tại Hà Nội, nơi bắt đầu diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trong chiều 12/6 và các ngày 13, 14/6, khả năng cao xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh, có thể gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố ở Thủ đô. Mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn nên có thể gây ngập cục bộ một số tuyến phố ở các quận nội thành. Mưa to và ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của thí sinh, đặc biệt vào thời điểm trước và sau giờ thi các ngày 13 và 14/6", ông Lâm thông tin.

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều mai.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết thêm, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía đất liền. Do đó từ chiều mai (12/6) đến ngày 14/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, đêm nay (11/6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.