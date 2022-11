Chuyên gia bật mí cách sử dụng thức ăn nhanh an toàn, lành mạnh

(VTC News) -

Cần sự "đồng hành" của thức ăn nhanh

Với những người làm văn phòng như chị Chi trong phóng sự trên, việc sử dụng đồ ăn nhanh là lựa chọn phổ biến, tiện lợi cho các bữa trưa tại cơ quan. Ngay cả với con của chị, bữa sáng cũng là đồ ăn nhanh được chế biến đơn giản ngay tại gia đình, vì đây là món ăn các con yêu thích và tiện lợi.

Các bạn trong lớp con chị cũng thích ăn các món ăn chế biến sẵn như mì tôm, bánh bao, bánh mì, pizza, gà rán.

Với nhịp sống vội vàng như hiện nay, việc sử dụng đồ ăn nhanh là không tránh khỏi. Chị Chi cố gắng tìm hiểu và tham khảo thêm những kiến thức về dinh dưỡng trong quá trình chế biến đồ ăn nhanh, chẳng hạn như mì gói, chị sẽ bổ sung thêm rau, trứng hoặc thịt vào để cho món ăn có đầy đủ dưỡng chất hơn, từ đó giúp hạn chế tối đa những mặt hạn chế của đồ ăn nhanh.

Ngoài ra, khi chọn mua các món đồ ăn nhanh, chị Chi cũng chú ý sử dụng những sản phẩm có thương hiệu, nhãn mác, cơ sở sản xuất rõ ràng, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được kiểm định chất lượng, như vậy thì sẽ có sự tin tưởng hơn khi sử dụng.

Lựa chọn thức ăn nhanh đúng đắn, lành mạnh

Đồ ăn nhanh từ trước đến nay vẫn được nhiều người coi là không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên với nhịp sống hiện đại ngày nay thì việc sử dụng đồ ăn nhanh trở nên khá phổ biến vì nó tiện, không đắt đỏ. Nhưng theo nhiều chuyên gia, nếu biết sử dụng đồ ăn nhanh một cách khoa học, chúng ta sẽ tránh được những hạn chế không mong muốn và biến đồ ăn nhanh thành món ăn lành mạnh hơn.

Việc sử dụng đồ ăn nhanh dài ngày và nhiều chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe, Tuy nhiên vì sự tiện lợi nên việc sử dụng là khó tránh khỏi. Và các bậc cha mẹ cần phải biết cách cho trẻ sử dụng một cách phù hợp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đồ ăn nhanh thường ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không được kiểm soát thành phần phần nguyên liệu và phương pháp chế biến, do tính tiện lợi, hương vị hấp dẫn và giá cả phải chăng được ưu tiên.

Trên thực tế, việc không sử dụng đồ ăn nhanh rất khó, bởi với nhịp sống và môi trường làm việc hiện nay thì đồ ăn nhanh là giải pháp hợp lý, và nếu biết sử dụng một cách khoa học và lựa chọn những sản phầm uy tín, thương hiệu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì đồ ăn nhanh vẫn phát huy được những giá trị của nó.

Để đáp ứng với nhu cầu của nhịp sống hiện đại, cũng như xu hướng an toàn sức khỏe, nhiều doanh nghiệp hướng tới những sản phẩm thực phẩm ăn nhanh đầy đủ dinh dưỡng và an toàn lành mạnh trong khâu kiểm soát nguyên liệu và phương pháp sản xuất, chế biến với nguồn gốc đảm bảo, tiến tới sự tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng và an toàn sức khỏe, tuân thủ theo các quy định hiện hành của các cơ quan chức năng.

Chuyên gia dinh dưỡng, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam. (Ảnh: Khổng Chí)

Theo chuyên gia dinh dưỡng, TS.BS Trương Hồng Sơn, khi chúng ta không thể không sử dụng đồ ăn nhanh, thì cha mẹ nên chú ý cách chế biến. Một số đồ ăn nhanh mang về ăn luôn như gà rán, pizza, nhưng một số món ăn khác có thể chế biến đa dạng hơn, như mì gói thì có thể chế biến theo nhiều kiểu.

Điều đó có nghĩa thức ăn nhanh không có lỗi mà nó có những lợi thế riêng, quan trọng là chúng ta biết cách sử dụng. Với đồ ăn nhanh ăn được luôn chúng ta có thể sử dụng, nhưng không phải sử dụng hàng ngày bởi còn có những thức ăn khác nữa, cần sự đa dạng.

Với những thức ăn nhanh có thể chế biến được, chúng ta nên chế biến để chúng tốt hơn nữa. Ví dụ như mì gói, vì sao chúng ta không thêm một chút rau xanh vào, một chút thịt hoặc tôm vào. Khi ấy, mì tôm đóng vai trò là chất nền, bao gồm tinh bột, protein và lipid, và chúng ta bổ sung thêm rau xanh vào. Khi đó, bữa ăn trở nên cân đối và có thể loại bỏ được những điểm yếu của các thức ăn nhanh.

Người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín, có bao bì, nhãn mác ghi đầy đủ thông tin, đặc biệt về là thành phần nguyên liệu và thành phần dinh dưỡng để có những bữa ăn an toàn, lạnh mạnh, tốt cho sức khỏe.