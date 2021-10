Chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng cho Công an Bình Dương

(VTC News) -

Tối 4/10, trả lời VTC News, đại diện Công ty Tiếng Hát Việt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ông Huỳnh Minh Hưng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo bà Phương Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

“Ngày 28/9 chúng tôi nhận được công văn Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục xử lý. Đến thời điểm hiện tại ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương mời đến làm việc”, đại diện Công ty Tiếng Hát Việt cho biết.

Được biết, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Ông Hưng tố cáo bà Hằng hành vi vu khống kêu gọi từ thiện, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, ngày 28/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện của một số nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Trấn Thành… mà bà Nguyễn Phương Hằng phản ánh tại buổi livestream trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, Phòng PC01 đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin như trên và báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tập hợp báo cáo văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.