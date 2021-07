Chuyển đổi số trong mùa dịch: Khách hàng thay đổi thói quen mua bất động sản

(VTC News) -

Hành vi mua hàng thay đổi giữa “bão” COVID-19

Vừa qua, trong báo cáo thống kê quý 2/2021 từ chuyên trang batdongsan.com chỉ ra, dù nền kinh tế cho phần chững lại do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng mức độ quan tâm của nhà đầu tư về bất động sản vẫn cao hơn so với cùng kì năm 2020, giá các loại hình bất động sản vẫn có sự tăng nhẹ so với quý 1/2021.

Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia cho rằng, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, bất động sản vẫn là kênh sinh lợi hiệu quả cho những nhà đầu tư đang có dòng tiền nhàn rỗi. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đã thích nghi dần với tình hình thực tế, những nền tảng như: website, mạng xã hội, trang thương mại điện tử dần trở thành kênh tiếp cận hàng đầu giúp nhà đầu tư tìm hiểu về dự án một cách khách quan mà không cần phải đến tận nơi. Dấu hiệu này cho thấy, hành vi mua hàng đã có sự thay đổi giữa ảnh hưởng của đại dịch, thay vì mua bán truyền thống như trước đây, khách hàng dần có xu hướng mua sắm theo hình thức “không tiếp xúc” trực tiếp.

Không nằm ngoài cuộc chơi, ngay từ đầu năm 2019, tập đoàn Thắng Lợi đã chuyển giao các hoạt động kinh doanh, vận hành sang công nghệ số. Nhờ đó, dù trải qua 2 năm liên tiếp nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch với 4 lần bùng phát, hoạt động kinh doanh của tập đoàn vẫn được duy trì ổn định với mức tăng trưởng doanh số khả quan.

Đánh giá về việc chuyển đổi số mô hình kinh doanh, ông Trần Thế Anh - Giám đốc kinh doanh tập đoàn Thắng Lợi cho rằng “Khách hàng hiện nay cũng đang quen dần với các hình thức mua sắm trực tuyến, người ta có thể mua bất cứ thứ gì trên internet, miễn sao đó là thương hiệu tốt, uy tín. Có thể nói, COVID-19 đặt ra những thách thức buộc các doanh nghiệp phải tăng tốc trong hành trình số hóa toàn bộ bộ máy vận hành để đáp ứng với nhu cầu của thời cuộc. Tại tập đoàn Thắng Lợi, để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định giữa “tâm bão” COVID-19, hiện chúng tôi đang áp dụng phương thức bán hàng qua hình thức livestream - đưa thông tin đến khách hàng một cách trực quan, sinh động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng trong thời điểm giãn cách xã hội”.

Duy trì kinh doanh ổn định, hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư qua mua bán online

Nối tiếp thành công của số livestream đầu tiên, trong buổi livestream phát sóng ngày 11.07 vừa qua, với chủ đề “Đầu tư thông minh – không lo tài chính”, tập đoàn BĐS Thắng Lợi tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhận sự quan tâm, chú ý của hơn 3.000 nhà đầu tư, khách hàng với gần 1.000 lượt chia sẻ. Chỉ hơn 1 tiếng phát sóng livestream, doanh thu mang về cho tập đoàn BĐS Thắng Lợi đã cán mốc 135 tỷ đồng, tăng 150% doanh thu so với kỳ vọng trước đó.

Buổi livestream kéo dào 60 phút giúp tập đoàn Thắng Lợi thu về doanh số 135 tỷ.

Bên cạnh việc mang đến cho khách hàng, nhà đầu tư những thông tin “nóng” về thị trường bất động sản khu Tây, buổi livestream giới thiệu những công nghệ mới nhất được ứng dụng vào dự án The Sol City như: True 360, VR - công nghệ thực tế ảo 3D, Autotimelapes, gói hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư đến từ ngân hàng TP Bank,… tập đoàn BĐS Thắng Lợi còn dành tặng voucher ưu đãi với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng cho khách hàng theo dõi buổi livestream và quyết định đầu tư vào dự án The Sol City.

Có lẽ chính những chính sách ưu đãi “khủng”, sự tài tình, khéo léo của các chuyên gia đã giúp livestream trở thành kênh hút khách của tập đoàn BĐS Thắng Lợi, tạo tiền đề cho doanh nghiệp duy trì kinh doanh ổn định giữa đại dịch.

Nói về kết quả kinh doanh sau buổi livestream số thứ 2, ông Trần Thế Anh - Giám đốc kinh doanh tập đoàn BĐS Thắng Lợi cho biết: “Dù thay đổi cách tiếp cận khách hàng, chúng tôi vẫn nhận được sự tín nhiệm của nhà đầu tư, doanh thu 135 tỷ đạt được sau buổi livestream đã phần nào chứng minh được điều đó. Chúng tôi tự tin với the Sol City, dự án sở hữu rất nhiều những điểm cộng cho một sản phẩm bất động sản lý tưởng như: gần trung tâm thành phố, tiện ích đầy đủ, tiến độ đảm bảo, an ninh nghiêm ngặt. Đặc biệt pháp lý chính là điều mà hầu hết khách hàng lo ngại thì với The Sol City, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm điều đó. Chúng tôi cam kết về tính pháp lý của dự án, khách hàng khi mua sản phẩm đều sẽ có sổ hồng từng sản phẩm và bàn giao theo đúng thời gian như đã cam kết trước đó với khách”.