Hoài Linh là một trong những danh hài gạo cội, được khán giả cả nước yêu mến nhất hiện nay. Tuy nhiên, ngoài việc là anh trai của Dương Triệu Vũ, có mối quan hệ thân thiết với Việt Hương, Trường Giang thì Hoài Linh rất ít khi tự nói về cuộc sống riêng tư của mình.

Dẫu vậy, vào năm 2017, khi tham gia chương trình truyền hình Tình Bolero Hoan ca, nữ ca sĩ Hà My đã dùng âm nhạc để kể về mối tình đầu của mình. Hà My nói rằng người mà cô yêu là danh hài được khán giả yêu thích, trên sân khấu anh hài hước nhưng ở ngoài đời anh rất nghiêm khắc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hà My với nam danh hài là khi quen nhau, anh đưa cô về quê thăm vườn trái cây, nắm tay và hôn lên tay cô.

Hà My trong chương trình truyền hình "Tình Bolero Hoan ca".

Nghe Hà My chia sẻ, giám khảo Thanh Hằng xác nhận rằng bạn trai cũ của Hà My chính là danh hài từng vào vai Sáu Bảnh trong vở hài kịch Ra giêng anh cưới em. Mặc dù không nói rõ tên nhưng mọi người đều hiểu đó là vai diễn nổi tiếng của danh hài Hoài Linh.

Sự việc Hà My tiết lộ từng có thời gian yêu Hoài Linh khiến rất nhiều người bất ngờ. Trong một bài phỏng vấn sau khi chương trình Tình Bolero Hoan ca phát sóng, Hà My tâm sự rằng thời điểm đó Hoài Linh có tình cảm với mình nhưng cô không dám tiến tới vì anh đã có vợ ở Mỹ.

Hà My cho biết thêm: "Do mỗi người một cuộc sống lại xa cách về địa lý. Vả lại, anh Linh đã có gia đình. Sau đó, tôi cũng đi lấy chồng. Cái gì cũng là định mệnh hết. Phải chi thời điểm anh ấy thương tôi thì nói ra và lúc đó anh Linh chưa đi Mỹ, chưa lấy vợ thì mọi thứ lại khác rồi. Anh Linh ở nước ngoài nhưng vẫn hay gọi điện, vẫn lo lắng cho tôi, dõi theo bước đường của tôi. Anh dành cho tôi một tình cảm rất nghiêm túc, chân thật nhưng có lẽ anh Linh cũng không muốn tổn thương ai vì anh ấy đã có vợ".

"Giữa chúng tôi có những chuyện hiểu lầm dẫn đến xa cách nhau, tình cảm không liên tục với nhau. Một phần do bản thân tôi chứ anh Linh hoàn toàn không làm bất cứ điều gì khiến tôi không hài lòng. Anh Linh là một người đàn ông mà nếu như tôi được làm vợ ảnh thời điểm đó thì giờ chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm".