Chuyện chưa kể về hành trình phá án, bắt nghi can sát hại 5 người ở Sài Gòn

Ngay trong đêm giao thừa, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các lực lượng truy bắt hung thủ giết 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn.

Rà soát thông tin, thu thập chứng cứ tại hiện trường, lần theo các dấu vết và xác định nghi can gây ra vụ sát hại 5 người tại hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang), ngay trong đêm giao thừa, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khẩn trương có mặt tại các tỉnh biên giới giáp với Campuchia để “đón lõng” nếu nghi can tìm đường thoát ra khỏi Việt Nam.

Ngoài ra nhờ nhận định, phân tích tình hình đúng, Ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tức tốc đến một số địa chỉ khả nghi và các trinh sát đã phát hiện nghi can vào trưa mùng 1 Tết.

Để khám phá nhanh vụ trọng án, cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự buộc phải nhường lại việc dọn bàn thờ tổ tiên đón mừng năm mới cho cha mẹ, vợ con để hoàn thành nhiệm vụ, an ủi vong linh của những nạn nhân bị sát hại.

Đêm giao thừa, những cuộc điện thoại chúc mừng năm mới vội vã hòa theo tiếng xe máy trong đêm thinh lặng…

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình được di lý từ Long An về TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý.

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, nhà dân trên đường số 7 lo nấu nướng cúng bái mời tổ tiên về ăn Tết thì tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ.

Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

Cán bộ pháp y ra vào căn nhà xảy ra vụ án mạng mà mồ hôi đổ ra ướt đẫm bộ quân phục. Một số tổ công tác khác không làm tại hiện trường mà rong ruổi trên các con đường tìm đến quận Tân Phú và huyện Bình Chánh… những nơi mà nghi can từng làm việc để làm rõ thêm tung tích.

Có mặt tại hiện trường sau khi nghe báo cáo nhanh, Thiếu tướng Phan Anh Minh kiểm tra hiện trường một lần cuối sau đó họp bàn với các thành viên chủ chốt của Ban chuyên án.

Nhìn chú chó becgie nặng hàng chục ký ở bên trong căn nhà đang tỏ ra hung dữ, sủa inh ỏi, Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định khả năng người từ bên ngoài đột nhập vào căn nhà để sát hại 5 người là khó có thể.

Điều này cũng đồng nghĩa với nhận định: nghi can chỉ có thể là người quen biết với gia chủ, thậm chí đã từng ngủ lại trong căn nhà này.

Tài sản chỉ có chiếc xe Wave RS bị mất. Trong 3 người làm công cho chủ cơ sở này (nạn nhân ông Mai Xuân Chinh) thì có 2 người cùng quê Thanh Hóa và cả hai đang trên đường về quê đón Tết; người còn lại tên là Nguyễn Hữu Tình, thì không thể liên lạc.

Có nhiều nghi vấn liên quan đến người làm công này bởi Tình vừa đến cơ sở của nạn nhân hơn 1 tháng, vợ ông Chinh - bà Mai Thị Hồng lúc đầu đã không đồng ý, Tình thường xuyên đi chơi game đêm, bỏ bê công việc từng bị ông Chinh chửi đánh, Tình không có hợp đồng lao động, lai lịch không rõ ràng. Một số mẫu vân tay, mẫu AND trên thi thể nạn nhân sau khi kiểm tra được xác định là của Tình.

Để xác minh được nhân thân của nghi can này, một tổ công tác phải xuống địa bàn các quận Tân Phú rồi huyện Bình Chánh, nơi mà nghi can từng làm việc, sau đó mới xác định được quê quán của Tình.

Thiếu tướng Phan Anh Minh yêu cầu các tổ công tác liên hệ với các cửa khẩu ở Long An, Tây Ninh và An Giang để ngăn chặn không cho nghi can thoát ra khỏi vùng kiểm soát.

Một mặt, ngay sau khi xác định Tình là nghi can chính, các tổ công tác lần lượt đi xuống các tỉnh nơi mà nghi can có thể đi qua. Thời điểm các tổ công tác lên đường, chỉ còn vài giờ nữa là đến thời khắc giao thừa…

Cùng thời gian đó, tổ kỹ thuật hình sự, tổ khám nghiệm tử thi tiếp tục kiểm tra từng vết chém, dấu máu trên 2 con dao. Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới trôi qua quá nhanh.

Nhiều cán bộ điều tra chỉ kịp ra khỏi hiện trường vài bước mở điện thoại gọi về nhà nhờ người thân sắp lễ cúng bái tổ tiên. Có cán bộ chỉ kịp dặn dò con “đón giao thừa với mẹ nhé! Xong việc ba về!”.

Video: Ba quả chanh tố cáo kẻ giết 4 người trong gia đình ở Nghệ An

Cả buổi chiều cho đến tối, tất tả lo hiện trường, nhiều cán bộ đói lả chưa kịp ăn gì thì được lệnh “lên đường”.

Đường phố vắng tanh, tại các tỉnh miền Tây chẳng có nhiều hàng quán như trên thành phố nên muốn mua ổ bánh mì lót dạ cũng khó. Trong khi đó nhà dân ai cũng thắp sáng đèn làm lễ đón giao thừa, tiếng cười vui, tiếng chúc mừng năm mới, tiếng trẻ nhỏ mừng tuổi nhận lì xì của ông bà khiến các chiến sĩ cũng nao lòng.

Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành nên dù hơi buồn nhưng các chiến sĩ cũng nén lại. Điện thoại của tổ công tác liên tục reo, người thân gọi điện nhưng chỉ nhận được câu trả lời gỏn gọn, không kèm theo lời giải thích: “Anh công tác chưa về kịp, đón giao thừa xong mẹ con ngủ sớm!”.

Tại Ban chuyên án, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) vừa ngồi trực chỉ đạo vừa hồi hộp lo lắng, rồi sốt ruột nhấc máy điện thoại thăm hỏi, động viên các trinh sát.

Tất cả những vị trí nghi vấn đều không thấy bóng dáng của nghi can. Ban chuyên án động viên anh em gắng không nghĩ đến việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ.

Rà soát một lần nữa các mối quan hệ của nghi can, Ban chuyên án phát hiện nghi can Tình từng có thời gian làm việc và có mối quan hệ với một người tên K, từng làm tại một công ty cung cấp mỹ phẩm.

Tình từng đến đây nhậu nhẹt và có mối thâm tình với gia đình K. Có thể trong lúc chưa nghĩ ra nơi tá túc hợp lý, Tình sẽ tìm đến nhà K. Không để thời gian trôi qua thêm một phút nào, Ban chuyên án chỉ đạo một tổ công tác di chuyển ngay xuống huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xác minh.

Trưa mùng 1 Tết, điện thoại của Ban chuyên án reo liên hồi. Từ đầu dây bên kia, các trinh sát báo về đã phát hiện ra nghi can với bàn tay trái bị băng bó.

Để xác định đúng nghi can, không bắt lầm người, Ban chuyên án yêu cầu phải xác định rõ trước khi xiết vòng vây. Bởi nếu bắt lầm người trong khi nhà họ đang vui vẻ đón Tết thì rất phản cảm.

Thời gian chầm chậm trôi qua, điện thoại của Ban chuyên án lại reo lên. Một tin vui được báo về: chiếc xe của nạn nhân Chinh có mặt tại căn nhà này, dựng cạnh bàn nhậu của nghi can.

Ban chuyên án ngay lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can. Việc khống chế và bắt nghi can Tình diễn ra trước sự ngỡ ngàng của gia chủ. Thời điểm này đồng hồ đã điểm 12h trưa ngày mùng 1 Tết.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tình khai xuất phát từ việc bị vợ chồng chủ cơ sở sản xuất máng xối inox la mắng và có ý định cho nghỉ việc nên Tình nảy sinh ý đồ sát hại cả nhà ông Chinh. Tối 27 Tết khi bà Hồng mở tiệc tất niên để tiễn 3 công nhân về quê ăn Tết bà Hồng nói luôn ý định cho Tình nghỉ việc. Sau khi tàn tiệc, 2 công nhân quê Thanh Hóa thu dọn hành lý bắt xe về quê, riêng Tình xin ngủ lại nhà sáng mai về sớm. 4h sáng 28 Tết, Tình dùng 2 con dao của gia đình ông Chinh sát hại cả 5 người trong nhà.

Trong lúc gây án, Tình đã tự làm bị thương tay trái nên đã lấy chiếc xe của ông Chinh đến bệnh viện băng bó vết thương rồi bỏ trốn. Vì sợ bị phát hiện, Tình không về An Giang mà lang thang trong đêm sau đó đến nhà anh K giả bộ nói bị TNGT, không có tiền về quê.

Vì ngày đầu năm nên anh K lấy quần áo cho Tình thay, sau đó mời ở lại đón Tết. Khi Tình đang ngồi nhậu thì bị tổ công tác khống chế.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định, từ con chó becgie tại hiện trường, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được nghi can và bằng sự quyết tâm phá án, Ban chuyên án đã lần ra nơi lẩn trốn của hung thủ.

Dù không có mặt giây phút sum họp bên mâm cơm cùng gia đình trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban chuyên án đều thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời phá án, bắt được đối tượng, an ủi phần nào vong linh của những nạn nhân xấu số.

