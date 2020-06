YouTuber 71 tuổi 'đốn tim' dân mạng bằng những bản tình ca xưa

Video: Ca khúc "500 Miles" của Malinda Herman thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem

Trên mạng xã hội nền tảng video, có không ít tài khoản nổi tiếng nhờ đăng tải hình ảnh thú cưng và những hành động đáng yêu của chúng. Riêng bà Malinda Herman thu hút cộng đồng mạng không chỉ bởi những chú cún cưng, mèo cưng mà còn bởi chính giọng hát chân thật, đầy cảm xúc của mình.

Malinda Herman từng là ca sĩ phòng trà chuyên nghiệp cách đây 40 năm. Sau vụ tai nạn giao thông gây liệt nửa mặt, bà không thể hát và nói bình thường được nữa nên lui về ở ẩn. Trong khoảng 2 năm, bà không cho ai nhìn thấy mặt mình.

Thời gian sau, Malinda lập kênh YouTube chia sẻ đam mê âm nhạc, luyện hát và nói. Đồng hành với bà là những chú cún cưng. Đặc biệt, chú chó giống Chihuahua tên Jiw Jam (nghĩa là nhỏ bé, xinh đẹp) thường xuyên được bà cho lên sóng.

Malinda sở hữu giọng hát ấm áp và tạo cảm giác thoải mái cho người nghe, lại có khả năng chơi đàn guitar, organ. Xem vlog của bà, khán giả cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong cách xử lý từng nốt nhạc. Hình ảnh chú cún Jiw Jam gật gù mơ màng cũng làm tan chảy trái tim nhiều người.

Trên nhiều diễn đàn, cộng đồng mạng gọi Malinda là "granfluencer" - hiện tượng mạng lớn tuổi. Các bản tình ca xưa cũ như More than I can say, How deep is your love, The sound of silience, Can't help falling in love with you... do bà trình bày được nhiều người xem.

Với 323 video, tài khoản của bà hiện có 1,06 triệu người theo dõ, hơn 39 triệu lượt xem.