Ông bố nổi tiếng mạng xã hội nhờ loạt tranh vẽ 'ngố tàu' của con trai

Thừa thắng xông lên, dự án cũng được chuyển thể thành sách mang tên "Things I have drawn: At the zoo" (Tạm dịch: Những thứ tôi từng vẽ ở vườn thú) lấy ý tưởng từ những loài động vật Tom và các con nhìn thấy trong sở thú gần nhà.