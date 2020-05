'Nữ chính' lộ nhan sắc thật, chuyện tình qua mạng 'toang' ngay lần gặp đầu

Sẽ không điêu toa một chút nào khi khẳng định hẹn hò qua mạng chính là một trong những trò may rủi nhất trên đời. Thì bởi ai cũng muốn mình xinh đẹp lồng lộn khi đăng Facebook, up story, nhất là hội con gái. Thế nên sau một hồi miệt mài chỉnh sửa, người ta đã có ngay một bức hình hoàn toàn khác với thực tế.

Biết thì biết thế nhưng đã ở cái tầm ế chỏng chơ thì người người nhà nhà vẫn rủ nhau yêu qua mạng thôi. Và kết quả là hàng loạt pha toang - toàn - tập khiến dân mạng ôm bụng cười như được mùa.

Bỏ về ngay khi nhìn thấy "nữ thần"

Chuyện là có một chàng trai đến từ Trung Quốc, năm nay đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Điều này khiến cho cả gia đình, người thân lẫn chính anh cảm thấy lo lắng, sốt ruột. Thế nhưng không ai nói trước được điều gì, trong một lần lượn lờ trên mạng, anh chàng đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái cực kì xinh đẹp.

Cô gái khiến anh chàng của chúng ta mê mẩn.

Trong những bức hình đăng trên mạng, cô gái có làn da trắng và nụ cười rất dịu dàng. Đương nhiên anh chàng đã không ngần ngại làm quen và hạnh phúc hơn nữa khi phát hiện cô nàng rất hợp với mình. Tuy nhiên trong khi chàng mong ngóng được hẹn gặp thì nàng lại một mực từ chối.

Cảm thấy rất tò mò không biết lý do vì sao, thậm chí còn nghi ngờ bản thân chưa đủ nỗ lực nên anh chàng quyết định lén tới chỗ làm của bạn gái để gặp cô. Tới nơi, sau khi nhanh chóng hỏi thăm xem đâu là "nữ thần" của mình thì ngay khoảnh khắc được người ta chỉ cho, trái tim anh chàng như vỡ vụn. Mái tóc bù xù, gương mặt nhợt nhạt không son phấn, bạn gái anh ngoài đời trông kém sắc hơn hẳn.

Còn đây là cô ấy ngoài đời.

Nam thanh niên tội nghiệp sau đó đã len lén bỏ về như chưa từng xuất hiện. Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, anh chàng tỏ vẻ thất vọng nhưng cũng có phần thở phào vì đã phát hiện ra sự thật sớm, tránh bị lừa.

Vượt 800km gặp mặt rồi chạy trốn

Nam chính trong câu chuyện này là Tiểu Hùng, 25 tuổi, đến từ Trung Quốc. Vì chưa từng yêu ai nên Tiểu Hùng sử dụng ứng dụng hẹn hò qua mạng với mong muốn sẽ gặp được real love. Trong quá trình tìm kiếm, Tiểu Hùng tình cờ quen được một cô gái rất có duyên lại cùng sở thích và nói chuyện rất hợp nên cả hai quyết định thử hẹn hò một thời gian. Dù biết đối phương cách mình đến 800km nhưng cặp đôi vẫn không lấy nó làm lý do để bỏ cuộc.

Bạn gái qua mạng của Tiểu Hùng trong ảnh gửi cho anh.

Trong những bức hình gửi cho nhau, cặp đôi khá đẹp đôi. Nếu như Tiểu Hùng trông rất bảnh bao thì bạn gái của anh chàng cũng sở hữu nhan sắc khá xinh xắn với làn da trắng, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào. Rất hài lòng với ngoại hình của đối phương nên sau 2 tháng hẹn hò, cả hai quyết định sẽ gặp mặt ngoài đời.

Là con trai, Tiểu Hùng đã không ngại mua ngay vé máy bay đi tới thành phố nơi bạn gái mình đang sống - nơi cách chỗ anh chàng cả 800km. Tuy nhiên hiện thực đã cho anh chàng một cú lừa đau đớn, bởi lẽ tới lúc gặp mặt rồi Tiểu Hùng mới phát hiện bạn gái mình trông chẳng hề giống như trên ảnh.

Nhan sắc cô gái trong thực tế.

Cô nàng ở ngoài có gương mặt tròn vành, đeo kính và hàm răng khấp khểnh. Quá thất vọng nên ngay sau buổi hẹn, Tiểu Hùng đã kiếm cớ có việc bận để bay về trước mà không ở lại đi chơi với bạn gái như kế hoạch hai người đã lên từ trước. Kết cục mối quan hệ cũng dễ đoán, buổi gặp đầu tiên đó cũng là buổi gặp cuối cùng, sau đó Tiểu Hùng và cô gái kia không còn liên lạc nữa.

"Toang' ngay lần gặp đầu tiên

Nạn nhân tiếp theo của chúng ta là một nam thanh niên 27 tuổi. 27 tuổi cũng đồng nghĩa với 27 năm anh chàng không một mảnh tình vắt vai, có chăng là đôi ba lần cảm nắng bất chợt nhưng chẳng đâu vào đâu hết. Mãi cho tới gần đây, anh chàng tình cờ làm quen được một cô gái qua mạng nhờ trò comment dạo.

Cô gái trong ảnh đăng trên mạng...

...và trên thực tế.

Trong quá trình từ khi nói chuyện làm quen đến lúc quyết định hẹn hò online, cả hai chủ động trao đổi ảnh cho nhau. Và chàng trai cảm thấy vô cùng may mắn vì bạn gái mình trông rất xinh xắn. Dù cô không long lanh hay ấn tượng tới độ như mỹ nhân hay idol gì đó nhưng cũng đủ dễ thương khiến anh chàng thấy tim mình đập thình thịch.

Thế nhưng, không biết ông trời muốn "chơi khăm" chàng trai hay thế nào mà buổi gặp mặt trực tiếp đầu tiên của cả hai lại hóa thành buổi gặp cuối cùng. Anh chàng của chúng ta đã vô cùng thất vọng khi biết bạn gái mình không hề được như trong ảnh, trông kém sắc hơn hẳn với làn da ngăm đen, gương mặt nhợt nhạt, mắt bé...

"Sau 27 năm ế chỏng chơ, tôi lại tiếp tục ế thêm rồi mọi người ạ", chàng trai than thở.

Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai đã được cư dân mạng cho thêm vào list tuyển tập tai nạn vì hẹn hò qua mạng. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng chàng trai có vẻ hơi khó tính quá, bởi lẽ bạn gái anh trông không quá tệ như lời anh nói. Bên cạnh đó, mọi người cũng đưa ra lời khuyên rằng vì biết yêu qua mạng nhiều rủi ro nên tất cả không nên kỳ vọng quá nhiều, cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường thôi, biết đâu cái kết lại bất ngờ.

Tưởng thiếu nữ, hóa "bà thím"

Câu chuyện này chính xác là qua game chứ không phải mạng xã hội hay app hẹn hò nào. Cụ thể, một thanh niên ngời ngời đến từ Trung Quốc có tình cờ quen một cô bạn sinh năm 2000. Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của cô gái, anh chàng ngay lập tức được trải nghiệm cảm giác thế nào là crush. Dù ảnh anh chàng chia sẻ lại đã bị che mất một phần nhưng không khó để nhận ra, cô gái này quả thật có chút nhan sắc với gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo.

Hình ảnh trê mạng.

Nhan sắc thực tế.

Trong thời gian hẹn hò, cô gái thường đưa ra nhiều lý do để từ chối video call, khi thì vì đang đi chơi không tiện nghe máy, lúc vì hỏng camera... Dẫu liên tiếp bị từ chối nhưng chàng trai tự an ủi mình chắc vì cô gái ngại ngùng và muốn chờ đến lúc cả hai gặp mặt trực tiếp. Hẹn tới hẹn lui, cuối cùng cả hai cũng quyết định gặp mặt ở ngoài. Và tới lúc này đây, chàng trai mới nhận ra lý do bạn gái mình từ chối cho xem mặt. Hoá ra chẳng phải vì xấu hổ gì mà đơn giản vì cô nàng đã cho anh ăn một cú lừa, thế thôi.

Ngoài đời, trông cô nàng gần như chẳng có điểm nào giống với trên ảnh. Đầu tiên là thân hình, không hề thon gọn, mảnh mai như tưởng tượng của chàng trai. Tiếp đó, gương mặt xinh đẹp như hot girl cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là một gương mặt bánh bao kém sắc, kính cận che hết nửa mặt.

Vậy là trải nghiệm yêu đương qua mạng, lại còn là tình đầu của nam thanh niên đã vỡ tan tành. Anh chàng chia sẻ lại câu chuyện của mình lên mạng không vì mục đích bóc phốt cô gái mà đơn giản muốn cảnh tỉnh những ai đang hẹn hò online rằng hãy cẩn thận và bớt hy vọng đi một chút để sau này đỡ bị sốc.