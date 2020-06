Hàng loạt vụ bỏ quên con nhỏ trong ô tô khiến trẻ chết oan

Vụ việc bé trai 19 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc hôn mê sau 3 giờ bị bố mẹ bỏ quê trên ô tô giữa tiết trời nóng bức đang khiến dư luận choáng váng. Khi được phát hiện, cháu đã mất ý thức, đi vệ sinh không tự chủ, sốt cao co giật, suy hô hấp. Nhờ được điều trị tích cực, cháu qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo, hết co giật, có thể ăn uống và chơi, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.

Bỏ quên con nhỏ trong xe hơi là tình huống không hiếm gặp trên thế giới; đã có nhiều đứa trẻ chết oan uổng vì sự bất cẩn này của người lớn.

Xe lao xuống sông cùng đứa trẻ

Ngày 20/3/2018, cô bé Kiara Moore chết đuối trên sông Teifi (xứ Wales, Anh) sau khi bị mẹ bỏ lại trong chiếc ô tô mới mua. Người mẹ, cô Kim Rowlands, 25 tuổi, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mình vào văn phòng kinh doanh gia đình khoảng vài phút rồi trở ra ngay lập tức. Nhưng khi quay lại, người mẹ bàng hoàng nhận ra chiếc xe biến mất.

Bé Kiara Moore và bố mẹ.

Thoạt đầu Kim tưởng chiếc xe bị đánh cắp nên đăng ảnh con gái lên Facebook kèm tin báo mất xe. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và không lâu sau đó phát hiện ra chiếc xe đã trôi thẳng xuống nước do được đỗ ở con dốc cạnh lạch. Họ cố gắng đưa bé Kiara Moore ra khỏi xe thật nhanh nhưng cháu đã chết.

Bố đãng trí, cặp song sinh mất mạng

Theo The New York Times, ngày 26/7/2019, ở Rockland County, ngoại ô New York, ông bố Juan Rodriguez (39 tuổi) lái xe đi làm ở Bệnh viện Bronx, mang cặp sinh đôi 1 tuổi là Mariza và Phoenix đi cùng.

Đến nơi lúc 8h, anh ta đi thẳng đến chỗ làm, quên mất con mình trong xe. Tại thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời ở mức 32 độ C.

Hiện trường cặp sơ sinh 1 tuổi bị bỏ quên trên xe. (Ảnh: New York Times)

Đến 16h cùng ngày Juan Rodriguez ra xe để về và phát hiện hai con bất tỉnh. Khi nhân viên y tế đến nơi, hai đứa trẻ đều ở tình trạng sùi bọt mép. Các cháu qua đời ngay sau đó.

Juan bị buộc tội ngộ sát, giết người do bất cẩn và gây nguy hiểm cho 2 đứa trẻ. Tội danh giết người do bất cẩn tại Mỹ có mức án tối đa 4 năm tù, tội ngộ sát có mức án tối đa 15 năm tù.

Mải nghe điện thoại, bỏ quên con

Sự việc xảy ra ngày 8/4/2019 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bé gái 4 tuổi chết oan uổng sau khi bị bố bỏ quên trong xe gần 9 tiếng đồng hồ.

Theo báo cáo điều tra, khoảng 17h hôm đó, mẹ của bé gái đến đón con tại trường mẫu giáo thuộc quận Heshan, thành phố Yiyiang nhưng không thấy con. Hai vợ chồng tìm kiếm khắp nơi cho đến khi phát hiện bé đã chết trong ghế sau của ô tô.

Trả lời báo Beijing Time, người cha cho biết anh ta bị sao nhãng khi nghe điện thoại trên đường đưa con gái đến trường vào buổi sáng. Sau đó, anh ta quên luôn việc phải đưa con đi học nên đến thẳng chỗ làm, khóa xe mà không nhận ra cô bé vẫn còn bên trong. Nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Yiyang vào thời điểm đó là trên 30 độ C.

Bé gái 4 tuổi bị bố để quên trên xe 9 tiếng đồng hồ. (Ảnh: SCMP)

Cha mẹ bé gái cho rằng trường mẫu giáo phải gánh một phần trách nhiệm trong bi kịch này do không thông báo cho gia đình sự vắng mặt của bé trên lớp.

“Ba giáo viên phụ trách một lớp chưa đầy 20 học sinh và họ không biết một trong những đứa trẻ đó vắng mặt. Trường mẫu giáo này thu học phí tương đối cao tại thành phố, gần 10.000 nhân dân tệ mỗi kỳ học”, đại diện quận Heshan nói và cho biết, trường mẫu giáo chấp nhận bồi thường 32.000 tệ cho gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, báo cáo điều tra của cảnh sát địa phương sau đó kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái 4 tuổi chính là sự bất cẩn của người cha.

Bị quên trên xe, bé gái 3 tuổi mất mạng

Tháng 3/2020, dư luận nước Mỹ xôn xao về việc bé gái 3 tuổi Cheyenne Hyer (thành phố Biloxi, hạt Harrison, bang Mississippi, Mỹ) chết do bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt 4 tiếng đồng hồ. Người mẹ có tên Cassie Barker (29 tuổi) chở con gái trên chiếc xe tuần tra đến nhà sếp ở hạt Hancock, bang Indiana.

Khi đến nơi, thay vì bế con ra khỏi xe, Cassie Barker lại đóng kín cửa xe và bỏ cô bé một mình trong đó. Thậm chí, người mẹ này không hề nhớ đến sự có mặt của đứa con trong xe.

Cassie Barker lĩnh 20 năm tù vì gây nên cái chết của con.

Người qua đường nhìn thấy bé Cheyenne ngồi một mình liền gọi cảnh sát. Khi họ phá được cửa, bé Cheyenne đã chết do trong xe quá nóng và thiếu oxy. Cassie sau đó bị bắt và tuyên phạt 20 năm tù.

Mẹ say rượu, con 11 tháng chết trong xe

Theo Japan Todayn, vào tháng 8/2019, cảnh sát ở thành phố Toyama, Nhật Bản bắt giữ cô Suzu Nobata vì bị cáo buộc bỏ quên con gái 11 tháng tuổi trong xe hơi đến chết.

Cảnh sát cho hay, người mẹ làm việc trong một quán rượu. Ngày 2/8, sau khi tan làm, Nobata uống rượu với một đồng nghiệp. Cô mang theo con gái 11 tháng tuổi và con trai 2 tuổi vì chồng đi công tác xa.

Một nhân viên dịch vụ lái xe ủy quyền chở họ về nhà vào khoảng 5h hôm sau. Nobata nói với cảnh sát rằng lúc đó cô say rượu nên khi được đưa về đến nơi, đứa con trai tự ra khỏi xe và cùng mẹ vào nhà. Nobata hoàn toàn quên con gái Kokomi vẫn ngồi trong xe hơi.

Thức dậy vào khoảng 9h30, Nobata sực nhớ đến con gái 11 tháng tuổi vẫn còn ở trong xe liền chạy ra kiểm tra. Lúc này cô bé hoàn toàn bất tỉnh. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho biết bé đã chết do sốc nhiệt. Cảnh sát cho biết, nhiệt độ lúc 9h hôm đó là 32,6 độ C, cửa xe đều bị đóng kín.

Bị bỏ quên trong xe buýt của trường

Trường hợp này xảy ra ở Trung Quốc vào tháng 5/2017. Cậu bé Tiểu Thương, học sinh Trường Mẫu giáo Bầu Trời Xanh, huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông, chết trong xe đưa đón học sinh sau khi bị bỏ quên suốt 9 giờ đồng hồ.

Chiếc xe buýt của Trường Mẫu giáo Bầu Trời Xanh.

Sáng hôm đó, bé Tiểu Trương vẫn lên xe đi học như bình thường. Gần đến giờ tan học, có người phát hiện bé đã chết ngạt trong chiếc ô tô kín mít đậu giữa trời nắng.

Theo lời tài xế, sau khi đếm xong sĩ số, cô giáo xác nhận không sót học sinh nào cả nên anh này yên tâm đóng cửa xe đi về. Đến chiều, khi quay lại lấy xe đón trẻ, anh ta mới phát hiện trong xe có một cậu bé nằm bất động, toàn thân tím tái. Dù cố gắng đưa bé đi cấp cứu nhưng mọi người không cứu được Tiểu Trương.

Bà mải đánh bạc, cháu chết oan

Tháng 6/2018, cảnh sát thành phố Harrah, bang Oklahoma (Mỹ) buộc tội bà Alanna Jean Orr - người bỏ quên cháu trai 5 tuổi đến chết trong ô tô ở nhiệt độ 61 độ C - tội danh giết người cấp độ hai. Trong quãng thời gian để cháu trên xe, bà này mải mê chơi bài tại sòng bạc Kickapoo. Hình ảnh ghi nhận từ máy quay giám sát CCTV cho thấy bà Jean đến sòng bạc lúc 13h23 và rời đi lúc 19h28, khi nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C.

Đứa bé bị bà bỏ quên trong xe do mải chơi bạc. (Ảnh: Metro.co.uk)

Khi quay trở lại xe, bà Jean thấy cháu mình bất tỉnh và không còn thở. Những người có mặt tại hiện trường tìm cách cấp cứu, song họ nhận ra cơ thể bé đã cứng.

Người bà sau đó bị phạt tù chung thân.