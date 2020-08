Chuyến bay VN7198 có 6 ca mắc COVID-19: Chủ tịch Hà Nội đề nghị nâng mức nguy cơ

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội phiên thứ 46, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân tích, diễn biến dịch ngày càng gia tăng, tình hình thế giới và Việt Nam có điểm chung giống nhau khi virus biến thể, đột biến gen, tỷ lệ người mắc bệnh không có triệu chứng đang tăng lên nhiều, dễ lây hơn, diễn biến bệnh nhanh hơn.

Nguy cơ lây nhiễm cho cả chuyến bay

Từ 25/7 đến nay, trải qua 11 ngày nhưng dịch lan ra 11 tỉnh, thành phố. Đà Nẵng, Quảng Nam trở thành trung tâm của dịch. Riêng ở Đà Nẵng, diễn biến dịch vô cùng phức tạp, ngoài 3 bệnh viện bị phong tỏa hoàn toàn thì dịch lan ra hàng quán, các bến xe, công nhân ở khu công nghiệp.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, phải xác định số người đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam về Hà Nội có nguy cơ mắc bệnh lớn.

"Nếu so sánh giai đoạn hai, trong 45 ngày Hà Nội có 74 ca lây nhiễm tại cộng đồng thì Đà Nẵng hiện nay qua 11 ngày diễn biến dịch rất nhanh, gấp 17 lần Hà Nội", ông Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội: Ca bệnh mới tại Bắc Từ Liêm đến ngày thứ 19 mới có triệu chứng, cho thấy đây là ca bệnh rất nguy hiểm.

Qua thống kê, đến nay, Hà Nội có hơn 95.000 người xác định đi từ Đà Nẵng về từ 8/7. Liên quan đến BN 620 tại Hà Nam có về bến xe Nước Ngầm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý mới chỉ phát hiện những trường hợp F1 ngồi trên cùng chuyến xe, chưa tìm ra được những trường hợp tiếp xúc tại bến xe.

Đặc biệt ca nghi nhiễm ở Bắc Từ Liêm, ông Chung đánh giá người này đi rất nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

"Khi ủ bệnh, người này đi xét nghiệm phát hiện có những nốt trong phổi thì lượng virus trong người đã nhiều, nên khả năng lây lan càng dễ và càng nguy hiểm", ông Chung thông tin.

Hà Nội đang ở mức nguy cơ thấp, nhưng trước tình hình mới, Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị cần nâng mức nguy cơ thêm 1 mức.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Hà Nội có ca bệnh từ Đà Nẵng nhưng rõ ràng đây là những ca bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là ca dương tính ở Bắc Từ Liêm.

Chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 24/7, đến nay xét nghiệm có 6 người dương tính (4 người Lạng Sơn, 2 người Bắc Giang - Bộ Y tế công bố). Những người này đều xuống sân bay Nội Bài - nơi có mật độ đông, hầu hết không đeo khẩu trang, tiếp xúc nhiều. Những người còn lại trên chuyến bay đều có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ông Chung phân tích thêm khi so sánh với chuyến bay VN0054 (từ Anh về Hà Nội sáng 2/3, khoang hạng C có 21 hành khách thì 19 người mắc COVID-19), hành khách mắc COVID-19 ở khoang C, họ lên sau, xuống trước, nên ít tiếp xúc hơn. Còn chuyến bay này người mắc COVID-19 ở khoang phổ thông nên nguy cơ lây nhiễm cho cả chuyến bay chứ không giống chuyến VN0054.

Theo Chủ tịch Hà Nội, trên chuyến bay có khoảng gần 200 người. Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương liên hệ với hành khách trên chuyến bay để rà soát, khoanh vùng, cách ly trước khi họ có diện tiếp xúc rộng hơn. "Đêm cũng phải làm", ông Chung yêu cầu.

Xét nghiệm PCR với những người Đà Nẵng về

Trên cơ sở ca dương tính lần đầu với SARS-CoV-2 tại quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận thông tin ngay đến các phường, xã lịch trình đi lại của bệnh nhân và có phương án chủ động phòng chống dịch.

Công ty xe Bus 10/10- nơi người này công tác - cùng tham gia phối hợp xác định lịch trình đi lại liên quan đến bệnh nhân; tổ chức xét nghiệm PCR đối với các trường hợp F1 và tự cách ly tại nhà đối với F2 (lấy mẫu xét nghiệm F2 nếu cần).

Lãnh đạo thành phố đề nghị các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) rút kinh nghiệm khi thấy bệnh nhân có lịch trình từ vùng dịch và biểu hiện ho, sốt phải cho xét nghiệm PCR kịp thời, tránh việc đi đến nhiều bệnh viện khác.

"Những ca bệnh ủ lâu, lượng virus ở trong người nhiều, đi lại sẽ phát tán vô cùng nguy hiểm", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ rõ.

Ông Chung yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ số người đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các nơi có liên quan đến các bệnh nhân dương tính về Hà Nội. Ngoài khai báo và giám sát y tế, tiếp tục cách ly y tế tại nhà. Tất cả các trường hợp đi từ Đà Nẵng từ 15/7 đã test nhanh phải làm xét nghiệm PCR bởi "chỉ có xét nghiệm PCR mới chính xác được". Mọi người dân đi lại phải tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phiên họp BCĐ thành phố Hà Nội chiều tối nay.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các quận huyện, với các trường hợp ra phường test nhanh, khai báo y tế nếu có liên quan đến 3 bệnh viện, các gara, các điểm xuất hiện các bệnh nhân của Đà Nẵng là dứt khoát phải tổ chức cách ly ngay tại nhà 14 ngày.

“Hiện nay, càng xét nghiệm thì phát hiện dương tính càng nhiều và chỉ qua xét nghiệm PCR mới ra kết quả chính xác.

Tình hình này sẽ diễn biến rất phức tạp từng ngày với mức độ nguy hiểm càng cao vì Hà Nội là một trong những địa phương có dân cư đông, diện tích rộng, tỷ lệ người già nhiều hơn Đà Nẵng, mật độ dân số di chuyển trên đường đông hơn Đà Nẵng.

Chủng virus này nguy hiểm hơn, tốc độ diễn biến lây nhanh hơn, quán triệt tinh thần khẩn trương nhanh chóng, không chủ quan để chúng ta cố gắng nỗ lực ngăn chặn dịch”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận.