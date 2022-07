Chụp ảnh khi du lịch, du khách nước ngoài rơi xuống thác tử vong

(VTC News) -

Sáng 21/7, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã đưa du khách nước ngoài tử vong trong suối đá ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Đến 20 giờ 40 phút đêm qua 20/7, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa thi thể nam du khách bị trượt chân, tử vong ở khu vực suối Bà La (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) ra khỏi rừng.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường du khách gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 20/7, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an huyện Hòa Vang nhận tin báo tại khu vực dốc suối Bà La (thuộc thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) có một nhóm 8 du khách gồm 3 nam, 5 nữ tự tổ chức đi trải nghiệm, tắm suối thì xảy ra tai nạn.

Cụ thể, trong lúc leo lên khu vực thác nước để chụp ảnh thì một nam du khách trong nhóm này bị trượt chân, ngã xuống thác nước tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH xuất phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Tại đây, Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Công an xã Hòa Bắc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức băng rừng tiếp cận nơi nạn nhân gặp nạn.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, phương tiện cứu nạn của lực lượng chức năng không thể vào hiện trường nên phải huy động người dân sử dụng xe kéo để tiếp cận.

Sau nhiều giờ di chuyển, nỗ lực cứu nạn, đến 20h40 ngày 20/7, các lực lượng mới đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực rừng sâu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tất Tuấn Kh. (46 tuổi, quốc tịch Canada).

Được biết, nhóm 8 người đến du lịch ở TP Đà Nẵng từ đầu tuần và lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).