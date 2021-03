Chương trình tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

(VTC News) -

Với mục tiêu tạo điều kiện để Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSME) phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của COVID-19, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/2021), BIDV ra mắt Chương trình tài chính toàn diện giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ nguồn tài trợ của ADB và BIDV với các giải pháp tài chính và phi tài chính hấp dẫn.

Đối với các khách hàng WSME hiện hữu đủ điều kiện tham gia chương trình, BIDV thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng ổn định kinh doanh. Cụ thể, các khoản vay của khách hàng được cơ cấu thời hạn trả nợ từ 6 tháng trở lên, kỳ hạn tổng thể của khoản vay được gia hạn thêm ít nhất 6 tháng.

Khách hàng còn được hỗ trợ 6 tháng tiền lãi, tối đa 10.000USD/khách hàng đối với các khoản vay cơ cấu có gốc và lãi phát sinh kể từ ngày thời điểm Việt Nam công bố dịch (23/01/2020), đồng thời được BIDV miễn phí phạt cơ cấu, các loại phí liên quan đến cơ cấu nợ. Nguồn hỗ trợ của chương trình được triển khai theo Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu USD - trích từ Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi), do ADB ủy thác quản lý.

Ngoài ra, để tạo đòn bẩy kinh doanh cho các khách hàng WSME mới, BIDV giới thiệu Chương trình tài chính toàn diện với chính sách lãi suất tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn và phí dịch vụ ưu đãi. Theo đó, khách hàng WSME đủ điều kiện sẽ được hưởng lãi suất cho vay năm đầu tiên tối đa 7,5%/năm cùng các ưu đãi lớn hấp dẫn như miễn/giảm phí dịch vụ tài khoản thanh toán, dịch vụ thanh toán quản lý dòng tiền, dịch vụ tài trợ thương mại/bảo lãnh, dịch vụ ngân hàng điện tử.

Bên cạnh các quyền lợi nêu trên, khách hàng WSME sẽ được tham gia chương trình tư vấn kinh doanh chuyên biệt từ các chuyên gia hàng đầu. Qua đó, các nữ doanh nhân sẽ được nâng cao kiến thức hoạt động kinh doanh, đào tạo, hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, phân tích tài chính, dòng tiền của dự án, đồng thời cập nhật các sản phẩm dịch vụ mới, các cơ chế ưu đãi để gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Việc BIDV tiên phong triển khai Chương trình tài chính toàn diện giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 tới các doanh nghiệp WSME góp phần nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp WSME, giúp doanh nghiệp WSME ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp WSME của BIDV triển khai thực hiện đồng thời với các Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp WSME chuyển đổi số, xây dựng các giải pháp phi tài chính như: đào tạo trực tuyến, kết nối kinh doanh thiết kế riêng cho WSME theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020).