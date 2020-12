Chương trình dự bị đại học New Zealand tại Việt Nam có ưu điểm gì?

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Tổ chức NCUK và 8 trường Đại học New Zealand vừa công bố hợp tác toàn cầu, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được theo học chương trình Dự bị Đại học New Zealand ngay tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 8 trường đại học New Zealand cũng công bố quỹ học bổng lên đến 300.000 NZD/năm (gần 5 tỷ đồng/năm) cho học sinh quốc tế theo học chương trình này.

Học sinh sinh viên khi hoàn thành khóa học Dự bị Đại học Quốc tế của NCUK tại Việt Nam với kết quả đạt yêu cầu tương ứng sẽ đảm bảo đủ điều kiện nhập học vào bất kỳ trường nào trong 8 trường đại học của New Zealand.

Với nền giáo dục đẳng cấp thế giới, New Zealand nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và HSSV Việt Nam.

Trong đó, 8 trường đại học công lập New Zealand - đều thuộc top 3% các trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS World University Rankings) - cũng công bố quỹ học bổng hàng năm lên đến 300.000 NZD (gần 5 tỷ đồng) dành riêng cho các học sinh quốc tế theo học chương trình này.

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand, chia sẻ: "Sáng kiến giáo dục này mang đến cho học sinh trên toàn cầu thêm một lựa chọn linh hoạt về cách thức và thời điểm để tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới của New Zealand. Cam kết này cũng đồng thời thể hiện những ưu điểm của nền giáo dục New Zealand, đó là sự thích ứng nhanh nhạy, hướng đến tương lai và lấy người học làm trung tâm".

Trung tâm Học tập Quốc tế (Study Centre) đầu tiên của NCUK ở Việt Nam được đặt tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), một trong những trường đào tạo hàng đầu về kinh tế và kinh doanh.

Các Trung tâm Học tập Quốc tế khác của NCUK tại Việt Nam sẽ được công bố trong thời gian tới, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều học sinh trên toàn quốc đang lên kế hoạch du học tại New Zealand có thể tiếp cận lộ trình học tập ưu việt này.

Các trường đại học tại New Zealand đều thuộc top 3% các trường đại học tốt nhất thế giới.

Lộ trình học tập mới với chương trình Dự bị Đại học Quốc tế NCUK giúp vào thẳng các trường đại học New Zealand cho phép học sinh bắt đầu ngay khi vừa hoàn thành lớp 11 (hoặc lớp 12) tại Việt Nam. Nhờ đó, giúp tối ưu chi phí du học, cũng như mang lại các lợi ích khác như việc chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, kỹ năng, phương pháp học cho các sinh viên tương lai khi đến học tập tại New Zealand.

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế NCUK sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 3/2021 tại Trung tâm UEH. Học sinh Việt Nam sau đó có thể bắt đầu chương trình học đại học tại New Zealand (trực tuyến hoặc trực tiếp) vào năm học 2022/2023 sau khi hoàn tất chương trình Dự bị Đại học 1 năm để chuyển tiếp vào năm nhất đại học New Zealand.