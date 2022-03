Chuối tiêu tắc biên quay đầu bán giải cứu, giá rẻ chưa từng có 5.000 đồng/kg

(VTC News) -

Gần đây, nhiều người bất ngờ khi chuối tiêu được bán rất nhiều dọc các tuyến đường liên tỉnh và cả trên chợ mạng. Người bán giới thiệu đây đều là loại chuối được xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng vì tắc biên nên phải quay đầu bán nội địa với giá rẻ.

Chị Phương, (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách đây 2 ngày, chị mua 1 thùng chuối xuất khẩu với giá 65.000 đồng, nặng khoảng 10kg. Giá này chỉ bằng 1/3 so với dịp Tết Nguyên đán.

“Đợt Tết tôi phải mua chuối tiêu với giá 80.000 - 120.000 đồng/nải, quả còn không được đẹp như thế này. Giờ chỉ cần một nửa số tiền mà mua được 4 nải. Lúc mua chuối còn xanh, vài hôm sau đã bắt đầu chín vàng, ăn thơm và rất ngọt”, chị Phương nói.

Chuối xuất khẩu được bán theo thùng với giá rất rẻ.

Tương tự, trên "chợ mạng", không khó để bắt gặp những bài đăng bán hàng, kêu gọi mua giải cứu chuối tiêu xuất khẩu. Loại chuối này được bán theo thùng, mỗi thùng 4 - 5 nải khoảng 10 - 14kg, quả to, dài, vỏ bóng đẹp, đều màu, có cả quả xanh và quả chín. Với giá khoảng 55.000 đồng/kg, mỗi cân chuối xuất khẩu có giá chưa đến 5.000 đồng.

Chuối tiêu hàng xuất khẩu được rao bán nhiều trên chợ mạng. (Ảnh: Fb)

Đứng trước container với hàng nghìn thùng chuối tiêu xếp la liệt ở Hoàng Mai (Hà Nội), anh Phạm Thành Long cho biết, anh nhận vận chuyển 2.700 thùng chuối từ Đồng Nai ra Lạng Sơn. Tuy nhiên, 22 ngày nằm ở cửa khẩu, không thông quan được nên số chuối bên trong bắt đầu chín khiến anh phải vội vàng quay đầu bán lẻ dọc quốc lộ 1A từ Lạng Sơn quay về Đồng Nai nhằm thu hồi vốn.

“Với 2.700 thùng chuối, nếu may mắn thì bán hết, gỡ được cước xe. Không may mắn thì mất cả chì lẫn chài, cả tháng vất vả không có công. Giờ chủ vựa do không bán được hàng nên còn mất nhiều hơn mình thì mình cũng không nỡ lấy tiền công của họ, đành đứng bán thanh lý với giá 40.000 đồng/thùng”, anh Long nói.

Anh Long cho biết thêm, nhiều lái xe chờ cả tháng không thông quan được phải bán cả xe ngay trên cửa khẩu cho các mối buôn với giá từ 60-70 triệu đồng. Tuy nhiên, có những xe để lạnh hoặc bị sốc nhiệt, chuối bị thâm đen, không ai mua phải đổ bỏ hết, không vớt vát được đồng nào.

Hàng loạt container chở chuối ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn quay đầu bán gỡ cước. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nguyên nhân cửa khẩu ùn tắc trong thời gian dài là do phía Trung Quốc tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm dịch nhằm thực hiện chính sách zero-COVID. Số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho thấy, tính đến 20h ngày 26/3, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu là 1.367 xe, trong đó lượng xe chở hoa quả là 1.026 xe.