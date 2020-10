Chuỗi sự kiện tại quảng trường Seta: Sức sống mới của Nam Phú Quốc

Dấu ấn “Vui Trung Thu cùng An Thới”

Vui Trung Thu cùng An Thới là sự kiện đầu tiên của khu đô thị được tổ chức trong 5 ngày liên tiếp từ 26-30/09. Trong đó đêm lễ hội chính diễn ra cuối tuần qua đã thu hút tới hơn 2.000 người là cư dân An Thới, Phú Quốc và rất nhiều người là cư dân Sun Grand City New An Thoi tương lai, đặc biệt chương trình có sự tham gia của hàng trăm cư dân nhí.

Đêm hội đã mang tới cho các em nhỏ không khí Trung Thu truyền thống với các tiết mục Múa Lân, Rước đèn, trò chơi dân gian… Quảng trường âm nhạc Seta ở chính giữa khu đô thị Sun Grand City New An Thoi cùng những đại lộ xuyên suốt khu đô thị đã bừng sáng trong ánh đèn lồng, rộn ràng trong tiếng nhạc Trung Thu và rực rỡ màu sắc với những chú Mascot đáng yêu hình nhân vật đại dương. Nhiều cư dân nhí tương lai của Sun Grand City New An Thoi đã cùng bố mẹ đi du lịch Phú Quốc dịp này để được hòa mình vào không khí vui tươi của khu đô thị.

Không khí sôi động tại quảng trường Seta

Gây ấn tượng không kém là góc đèn lồng lấp lánh quy tụ những mẫu đèn lồng truyền thống như cá chép, ông sao, thỏ ngọc… thu hút rất đông gia đình tới check-in. Đây là lần đầu tiên người dân An Thới nói riêng và người dân Phú Quốc nói chung được tổ chức một sự kiện cộng đồng ở một khu đô thị rộng rãi, văn minh, xanh sạch đẹp như vậy.

Tiếp nối Vui Trung Thu cùng An Thới, chủ đầu tư Sun Group sẽ liên tiếp tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao… theo quy mô lớn, nhỏ khác nhau tại quảng trường Seta – biến nơi đây trở thành trung tâm sự kiện cộng đồng của Nam đảo đúng như sứ mệnh của nó.

Khởi nguồn của “đô thị hạnh phúc”

Từ việc dành quỹ đất không nhỏ của khu đô thị để kiến tạo nên quảng trường âm nhạc ở công viên Seta cùng 3 công viên Limoni, Pino và Riva có thể thấy Sun Group không chỉ xây dựng một khu đô thị biển, mà còn kiến tạo cả một cộng đồng, tạo nên môi trường sống lý tưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bên cạnh những giá trị kiến trúc gây ấn tượng như phong cách thiết kế Địa Trung Hải tuyệt mỹ, hay những tiện ích về giáo dục, an ninh đang được quy hoạch và phát triển cùng những đối tác cao cấp, Sun Grand City New An Thoi còn mang những giá trị “mềm”, hồn cốt của bất cứ đô thị nào, đó là văn hóa cộng đồng gắn kết, nơi bất cứ ai cũng mong muốn tìm về. Ở 4 công viên rực rỡ của khu đô thị sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh cư dân khu đô thị cùng người dân quanh thị trấn An Thới tụ tập, vui đùa cùng con trẻ; các nhóm thanh niên tập trượt ván, nhảy hiện đại, giao lưu… Một cuộc sống văn minh, hưng thịnh mới đang thành hình ngay tại Sun Grand City New An Thoi.

Công viên đầu tiên trong khu đô thị đã hoàn thiện

Lối sống xanh, khỏe mạnh cũng được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. Dự kiến nhà máy lọc nước biển hiện đại đang được nghiên cứu xây dựng tại Nam đảo để đảm bảo nguồn nước ngọt cần thiết cho hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, đô thị tại Nam Phú Quốc, trong đó có khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Đối với nguồn rác thải của cư dân và khách du lịch, hệ thống xử lý rác thải và nước thải cũng đang được lên kế hoạch.

Trở thành cư dân của khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi đồng nghĩa sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tinh thần phong phú cùng nền tảng hạ tầng hiện đại nâng cao chất lượng sống.

Tiềm năng thương mại rộng mở

Mỗi căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi đều được đề cao tính thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để gia chủ kinh doanh nhờ vỉa hè rộng, tạo khoảng lùi cần thiết làm nổi bật mặt tiền lên tới 8m của các căn nhà phố cao 5 tầng, diện tích sử dụng 600m2, thiết kế tối ưu không gian trưng bày sản phẩm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Với biên độ tăng trưởng du lịch luôn quanh mốc 30% của Phú Quốc mà tâm điểm là Nam đảo có thể thấy khu đô thị kết nối hai bờ Đông - Tây của Nam Phú Quốc như Sun Grand City New An Thoi sẽ thành khu vực kinh doanh sầm uất trong tương lai không xa, nơi vừa phù hợp để du khách nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm, vừa thuận lợi cho gia chủ kinh doanh.

Mỗi căn Sun Grand City New An Thoi sở hữu vỉa hè thoáng rộng

Hiện chủ các nhà phố đầu tiên đang khẩn trương hoàn thiện để đón dòng khách mùa cao điểm tới Phú Quốc. Những căn nhà phố cuối cùng trên đại lộ đẹp nhất Nam đảo như trục đường New An Thoi hay An Thoi Getway đang chờ những chủ nhân mới với chính sách vay vốn lên tới 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và tặng gói dịch vụ quản lý trong 5 năm tiếp tục duy trì. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Sun Group đang có chính sách bán hàng hấp dẫn với gói hỗ trợ tiền thuê trong 2 năm đầu trị giá 2 tỷ, gói hỗ trợ kinh doanh trị giá 100 triệu.

Một khu đô thị hạnh phúc hội tụ đồng bộ cả giá trị an cư và thương mại, nơi chủ đầu tư không ngừng chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của cư dân đang trở thành đích đến của không chỉ các nhà đầu tư bất động sản thông thái mà cả người dân Phú Quốc – những người luôn mong muốn thụ hưởng cuộc sống mới, tiềm năng mới ngay chính quê hương mình.