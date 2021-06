Chứng khoán có thể điều chỉnh sau khi lên đỉnh, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch hôm nay 30/6, thị trường có thể sẽ tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại.

VN-Index chạm mốc 1.410 điểm

Thị trường tăng điểm trong phiên thứ tư liên tiếp với thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/6, VN-Index tăng 4,23 điểm (+0,3%) lên 1.410,04 điểm; HNX-Index tăng 0,69 điểm (+0,21%) lên 323,79 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên hai sàn giảm nhẹ so với phiên trước đó và tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên với 737 triệu cổ phiếu tương ứng với giá trị khớp lệnh đạt 22.465 tỷ đồng. Độ rộng thị trường là tiêu cực với 278 mã tăng, 101 mã tham chiếu, 380 mã giảm.

Mặc dù đà tăng có phần thu hẹp về cuối phiên nhưng nhìn chung mặt bằng cổ phiếu vẫn khá tích cực đặc biệt là các mã bluechips. FPT (+3.4%) là mã nổi bật nhất trong phiên 29/6 khi giữ mức tăng cũng như đóng cửa trên vùng đỉnh cũ. Nhóm Ngân hàng có sự phân hoá mạnh nhưng chỉ số vẫn được hỗ trợ bởi khá nhiều bluechips khác như: VNM (+2%), VJC (+3.9%), STB (+2.6), VCB (+1.2%), VHM (+2.7%), PDR (+1.4%)…

Khối ngoại mua ròng 39 tỷ đồng trong phiên 29/6. Lượng mua ròng tập trung tại VHM (166 tỷ), VNM (94 tỷ), VCB (92 tỷ). Ở chiều ngược lại, VPB (297 tỷ), CTG (120 tỷ), VIC (40 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng.

Thị trường có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh

Theo các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), VN-Index tăng điểm trong phiên thứ tư liên tiếp với mức tăng nhẹ và thanh khoản tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu mua lên trong phiên 29/6 là không thực sự mạnh, tâm lý của nhà đầu tư đang có sự thận trọng nhất định đối với xu hướng của thị trường. Trên góc nhìn phân tích kỹ thuật, VN-Index đang tiến dần tới mốc kháng cự mạnh quanh ngưỡng 1.420 điểm, do vậy, các giao dịch ngắn hạn mua đuổi ở vùng giá hiện tại không được khuyến khích.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 30/6, thị trường có thể sẽ tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại. Nhà đầu tư đã chốt lời danh mục cổ phiếu trong tuần trước nên hạn chế mua đuổi ở vùng giá hiện tại và chờ đợi những nhịp điều chỉnh sâu hơn để tham gia trở lại. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn cũng nên hạn chế mua thêm mà nên tận dụng những nhịp tăng điểm trong tuần này để chốt lời dần các cổ phiếu đã đạt kỳ vọng”, chuyên gia của SHS khuyến cáo.

Cùng quan điểm, nhóm phân tích của Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay 30/6 với khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục trong vùng lạc quan và dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì ở mức dương cho thấy thị trường có thể sẽ chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và không nên dùng đòn bẩy ở giai đoạn này do chỉ số VN-Index đang tiến gần mức kháng cự kế tiếp 1.456 điểm và các nhà đầu tư khó chọn cổ phiếu hơn so với giai đoạn trước”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

VN-Index có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh để kiểm định vùng hỗ trợ 1.375-1.390 điểm. (Nguồn: BVSC)

Ông Trần Xuân Bách, Chuyên viên Phân tích và Chiến lược Thị trường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, VN-Index có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh để kiểm định vùng hỗ trợ 1.375-1.390 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Nếu bứt phá thành công qua vùng kháng cự 1.405-1.415 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ hướng đến vùng kháng cự mạnh tiếp theo nằm tại 1.455-1.480 điểm trong ngắn hạn.

“Thị trường sẽ tiếp tục có diễn biến phân hoá mạnh giữa các dòng cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 55-65% cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện mua trading nâng tỷ trọng các vị thế ngắn hạn trong danh mục khi thị trường kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.375-1.390 điểm”, ông Trần Xuân Bách khuyến nghị.