Chứng khoán BIDV (BSC): Lợi nhuận Quý IV 2020 tăng 440% so với cùng kỳ

(VTC News) -

Doanh thu quý IV đạt 243,9 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng môi giới đạt 83,3 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động và đạt 95,1 tỷ đồng, tăng 48%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 61,2% lên 42,4 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu hoạt động của BSC đạt hơn 912,5 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 161,5 tỷ đồng, vượt 88% kế hoạch kinh doanh.

BSC luôn khẳng định vị thế dẫn đầu về thị phần môi giới trái phiếu chính phủ trên HNX. Theo công bố của Sở GDCK TP.HCM (HoSE), năm 2020, BSC giữ vững vị thế Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất tại HoSE; Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM lớn nhất; và Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh. Trong tháng 12, BSC đã bảo lãnh phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2020 với khối lượng lên tới 2.000 tỷ đồng.

Trong năm 2020, BSC đã vinh dự nhận được giải thưởng Best Investment Bank Vietnam 2020 – CTCK có dịch vụ ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Global Banking and Finance Review – tạp chí tài chính uy tín hàng đầu của nước Anh trao tặng.

