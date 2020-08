Chung kết Champions League: Giá Mbappe đủ mua cả đội hình Bayern Munich

Paris Saint-Germain thua xa Bayern Munich nếu nói đến bề dày truyền thống ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên khi đếm ngôi sao và giá trị đội hình, đội bóng Pháp ăn đứt đối thủ mà họ sẽ gặp trong trận chung kết UEFA Champions League. Chỉ riêng tiền PSG mua Kylian Mbappe đã cao hơn con số mà Bayern Munich chi ra để chiêu mộ 11 cái tên đá chính của họ.

Toàn bộ đội hình PSG hiện tại tốn của các ông chủ người Qatar tới gần 800 triệu EUR. Con số này bao gồm hơn 200 triệu EUR để "cướp" Neymar từ Barcelona dù trên danh nghĩa, ngôi sao người Brazil gia nhập đội chủ sân Parc des Princes dưới dạng cầu thủ tự do. Trong trường hợp này, chính PSG trả tiền cho Neymar thông qua hợp đồng tài trợ cá nhân để anh tự giải phóng hợp đồng với CLB cũ.

PSG tung ra đội hình trị giá 600 triệu EUR ở trận thắng RB Leipzig.

Ngoài Neymar, Kylian Mbappe là thương vụ mua cầu thủ tốn kém nhất của PSG. Để chiêu mộ được tài năng trẻ số một của bóng đá Pháp, PSG phải trả cho AS Monaco tới hơn 160 triệu Bảng.

Trong trận bán kết UEFA Champions League gặp RB Leipzig, HLV Thomas Tuchel tung ra sân đội hình đá chính trị giá 600 triệu EUR. Trên ghế dự bị của PSG trận đấu đó vẫn còn Mauro Icardi giá 50 triệu EUR, Keylor Navas giá 15 triệu EUR và Idrissa Gueye giá 30 triệu EUR.

Trong khi đó, đội hình mạnh nhất của Bayern Munich chỉ tiêu tốn của họ chưa đến 100 triệu EUR. Đội chủ sân Allianz Arena không mất tiền để chiêu mộ Robert Lewandowski, Leon Goretzka (cầu thủ tự do) và Thomas Muller (từ đội trẻ).

Manuel Neuer (30 triệu EUR) là cầu thủ đắt nhất của Bayern trong danh sách đá chính trận thắng Lyon ở bán kết Champions League. Serge Gnabry, ngôi sao tỏa sáng trận này với hai bàn thắng, cập bến đội bóng xứ Bavaria với giá chưa đến 10 triệu EUR.

Ngôi sao lớn nhất của Bayern Munich là Lewandowski gia nhập đội bóng này theo dạng tự do, không có phí chuyển nhượng.

Bayern Munich mất khoảng 350 triệu EUR tiền mua sắm để có được toàn bộ đội hình hiện tại. Tuy nhiên, những bản hợp đồng đắt giá nhất của họ là Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Javi Martinez và Correntin Tolisso đều không phải những gương mặt thường xuyên đá chính, hoặc đang nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Tổng chi phí mua sắm cầu thủ để xây dựng đội hình của PSG cao hơn nhiều so với đối thủ. Dù vậy giá trị chuyển nhượng ước tính của toàn bộ đội hình Bayern Munich, 928,6 triệu EUR theo dữ liệu của Transfermarkt, lại cao hơn so với con số 801,5 triệu EUR của CLB Pháp. Điều này cho thấy rằng chất lượng đội hình của đội bóng Đức không hề thua kém so với PSG.

Trận chung kết UEFA Champions League diễn ra lúc 2h ngày 24/8 trên sân Estadio da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha) sẽ khép lại mùa giải 2019/20 của bóng đá châu Âu. Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này, tuy nhiên PSG cũng có những ngôi sao có khả năng tạo nên khác biệt để định đoạt trận đấu.