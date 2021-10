Chubb Life Việt Nam: 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021'

(VTC News) -

Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) nhận được giải thưởng danh giá “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia Magazine - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại khu vực châu Á tổ chức và bình chọn.

Chubb Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2021”.

Chubb Life Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Hội đồng Giám khảo thông qua chiến lược nhân sự xuất sắc được phát triển trên 5 tiêu chí mà mô hình T.E.A.M do HR Asia đề ra bao gồm: Heart - gắn kết mặt cảm xúc, Mind - suy nghĩ và động lực, Soul - niềm tin và thái độ, Think - nhận thức về tập thể, Feel - cảm xúc với công ty và Do - hành động theo tập thể.

Mô hình này không chỉ làm tăng mức độ gắn bó của các nhân viên riêng lẻ mà còn hỗ trợ từng đội nhóm hay phòng ban gắn kết với nhau trong từng tình huống khác nhau.

Với cách tiếp cận lấy khách hàng và đội ngũ nhân viên làm trọng tâm, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và hiệu quả, tất cả thành viên của Chubb Life Việt Nam đã và đang cùng nhau xây dựng môi trường làm việc gắn kết, cùng nhau tiếp nối hành trình trở thành một trong những công ty “công nghệ bảo hiểm nhân thọ” hàng đầu tại Việt Nam.