Chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

(VTC News) -

Ngày 30/3, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y nhân sự Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định của Ban Bí thư và chúc mừng Đại tá Lê Minh Hà.

Theo đó, Đại tá Lê Minh Hà được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đại tá Lê Minh Hà trên cương vị công tác mới cần thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động tiếp cận công việc, đồng hành cùng Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2022; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Lê Minh Hà khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ để cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Đại tá cho biết sẽ tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong Công an nhân dân...