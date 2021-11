Chuẩn mực sống Nhật Bản tại The Sakura – Vinhomes Smart City

(VTC News) -

Đó là tiện nghi cao cấp tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với môi trường sống đầy đủ tiện ích, thuận tiện kết nối của Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chuẩn mực siêu kết nối từ vị trí “cận lộ, kế metro”

The Sakura sở hữu vị trí đắc địa giúp mọi cư dân có thể di chuyển dễ dàng tới mọi điểm đến tại Hà Nội.

Ở các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, nơi metro là phương tiện giao thông chính yếu, những khu đất gần các ga metro thường được coi là “đất vàng” nhờ cư dân đông đúc, kinh doanh sầm uất. Chính vì thế, nhà phát triển BĐS hàng đầu xứ Phù Tang SAMTY khi sang thị trường Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội bắt tay với Vinhomes để cùng kiến tạo nên phân khu The Sakura, nằm trong đại đô thị đáng sống bậc nhất Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bởi, Vinhomes Smart City nói chung và The Sakura nói riêng sở hữu vị trí đắc địa mà không một đô thị nào có được: nơi giao thoa của 3 tuyến đường sắt đô thị 5,6,7 trong tương lai gần. Vị trí tâm điểm này giúp cư dân The Sakura chỉ mất vài phút đi tới nhà ga, từ đó di chuyển tới mọi điểm đến trong khu vực trong thành phố và đặc biệt là sân bay Nội Bài để phục vụ cho các chuyến công tác, du lịch một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Với khả năng liên kết vùng mạnh mẽ, 3 tuyến metro chiến lược đi qua The Sakura hứa hẹn đưa cả đại đô thị Vinhomes Smart City trở thành khu đô thị trung tâm kinh tế, tri thức mới của Thủ đô. Việc liền kề nhà ga của các tuyến metro cũng mang lại tiềm năng tăng giá trị cho các căn hộ The Sakura, bởi theo thống kê, giá BĐS kế cận metro luôn cao hơn vài chục phần trăm so với các khu vực khác.

Đơn cử như tại TP.HCM, giá BĐS xung quanh tuyến metro trên thị trường BĐS thứ cấp đã tăng hơn 25 - 75% so với giá bán khởi điểm, theo CBRE.

VinBus được xem là lợi thế độc nhất vô nhị của các dự án Vinhomes, trong đó có The Sakura.

Bên cạnh lợi thế từ 3 tuyến metro chạy qua, đặc điểm siêu kết nối của phân khu The Sakura còn được thể hiện ở vị trí tọa lạc tại giao lộ 2 tuyến đường huyết mạch là Đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn, các tuyến vành đai 2, vành đai 3 chạy qua dự án.

Cùng với đó, hệ thống xe buýt điện VinBus nội, ngoại khu cũng đang chuẩn bị đi vào vận hành, biến nơi đây trở thành tâm điểm kết nối các mặt kinh tế, ngoại giao, giáo dục, công nghệ của khu vực phát triển năng động bậc nhất Hà Nội. Cư dân tại The Sakura chỉ mất 7 phút để tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 10 phút đến Sân vận động Mỹ Đình, 12 phút tới Keangnam… cũng như kết nối nhanh chóng tới các trường đại học, khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc.

Chuẩn mực sống nghỉ dưỡng 365 ngày an nhiên ngay hiên nhà

Là phân khu căn hộ cao cấp đầu tiên được phát triển bởi Vinhomes và SAMTY, The Sakura được giới chuyên môn đánh giá cao khi tạo nên những chuẩn mực sống mới dành cho cư dân, với trải nghiệm “sống - nghỉ dưỡng” đích thực trong bối cảnh xu hướng staycation (nghỉ dưỡng tại gia) và lối sống wellness (coi trọng sức khỏe) chuẩn Nhật đang thịnh hành.

The Sakura là phân khu duy nhất tại Vinhomes Smart City có được sự cộng hưởng của bộ đôi tuyệt tác mang đậm tinh thần Nhật Bản là Công viên nội khu phong cách xứ Phù Tang và “kỳ quan” Công viên Zen Park quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Đầu tiên phải kể đến lợi thế độc quyền sở hữu một công viên Nhật Bản diện tích 1,1 hecta ngay trong nội khu, giúp The Sakura kiến tạo chất sống an nhiên trọn vẹn 365 ngày trong năm ngay trước thềm nhà cho cư dân. Dù thả hồn trong Vườn thiền Bạch hạc, dạo bộ trên Đường lụa tơ tằm Kimono, ung dung khám phá Thung lũng Hokkaido, Cầu gỗ, Cổng nguyệt môn Tsuki, Quảng trường nước Ashi hay thảnh thơi đọc sách nơi Vườn Trà đạo, bất kỳ lúc nào cư dân cũng có thể tận hưởng những phút giây yên bình, thư thái nhất.

Ngay trong nội khu, các cư dân The Sakura còn có đặc quyền trải nghiệm hồ bơi 4 mùa Sakura với bể sục jacuzzi, phòng xông hơi, hệ thống gym cao cấp, sân tập thể thao, sân chơi trẻ em... Tất cả cộng hưởng tạo nên một “thiên đường nghỉ dưỡng”, đánh thức mọi giác quan và mang đến cho cư dân năng lượng sống tràn đầy.

Công viên Zen Park đã thu hút hàng vạn cư dân chuyển về Vinhomes Smart City sinh sống.

Trong khi đó, “kỳ quan” Công viên Nhật Bản Zen Park 6,1 ha tái hiện xuất sắc cảnh quan thiên nhiên theo đúng ngôn ngữ kiến trúc vườn Nhật kinh điển với điểm nhấn là cổng gỗ đỏ uy nghi, 130 cây Tùng La hán, công viên đèn lồng 5.000 chiếc, cùng hồ cá đầy sức sống. Thay vì phải tới đất nước Nhật Bản xa xôi, mỗi ngày cư dân The Sakura đều có thể ghé thăm vườn Nhật để trải nghiệm không gian đậm chất thiền tịnh, vừa thanh bình, thư thái, vừa thú vị, hấp dẫn.

Ngoài ra, sở hữu nhà tại The Sakura, cư dân còn được thụ hưởng cả hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Tập đoàn Vingroup bao gồm: Vinhomes - Vincom - Vinmec - Vinschool - VinBus, đáp ứng được mọi nhu cầu của cư dân chỉ với vài bước chân.

Với quy mô lên tới 280ha, mật độ xây dựng thấp kỷ lục chỉ 14,7%, Vinhomes Smart City đã kiến tạo nên thành phố quốc tế phía Tây Hà Nội, nơi mọi cư dân, trong đó có cư dân The Sakura, được tận hưởng chuẩn mực sống đẳng cấp mỗi ngày.

Chuỗi công viên liên hoàn gồm công viên Zen Park, công viên Trung tâm Central Park 10,2 ha cùng hồ nước rộng 4,8 ha và công viên Thể thao Sportia với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng, đã tạo nên một lá phổi xanh khổng lồ cho cả khu vực phía Tây Hà Nội, mang tới một cuộc sống chuẩn Nhật, vừa đủ đầy tiện ích, vừa tràn đầy sức khỏe cho các cư dân của khu đô thị.