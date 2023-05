Chuẩn bị hồ sơ để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Văn phòng Chính phủ ngày 18/5 đã có công văn số 3575 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, công văn nêu, xét báo cáo số 626/BC-BYT ngày 13/5/2023 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch COVID-19, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế tại báo cáo nêu trên; giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.600.569 ca mắc COVID-19, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.232 ca nhiễm). Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi ở Việt Nam là 10.634.615 ca.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dù COVID-19 đã được WHO coi không còn là tình trạng y tế công khẩn cấp nhưng dịch bệnh vẫn còn đó và virus không tự biến mất và vẫn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó và không được lơ là, mất cảnh giác. TS. Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO cho biết WHO vẫn có thể khôi phục tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19 bất kể lúc nào nếu tình hình dịch nguy cấp trên thế giới.

WHO cũng đã đưa ra 7 khuyến nghị tạm thời cho tất cả các quốc gia thành viên trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.