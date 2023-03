Chứa từ ngữ thô tục, ca khúc mới của thành viên BTS bị cấm sóng

(VTC News) -

Ngày 22/3, theo kết quả đánh giá âm nhạc của đài KBS, ca khúc Face-off trong album Face của Jimin (BTS) không đủ điều kiện để phát sóng. Nguyên nhân là do lời bài hát có sử dụng những từ ngữ nhạy cảm, thô tục và tiếng lóng. Trong khi đó, hai ca khúc khác là Like crazy và Alone được đánh giá là đủ điều kiện.

Ca khúc Face-off của Jimin (BTS) bị cấm sóng.

Face off là một trong năm ca khúc thuộc album solo mới của Jimin. Jimin đã tham gia sản xuất ca khúc này cùng với thành viên BTS RM và các nghệ sĩ Pdogg, GHSTLOOP và EVAN.

Album Face chứa đựng câu chuyện của chính Jimin, đối mặt với bản thân và chuẩn bị cho một khởi đầu mới với tư cách nghệ sĩ. Ca khúc chủ đề Like crazy thuộc thể loại synth pop, giai điệu buồn bã nổi bật với âm thanh synth và trống mạnh mẽ.

Jimin sẽ phát hành album solo Face vào ngày 24/3 và bắt đầu các hoạt động quảng bá với ca khúc chủ đề Like crazy. Trước đó, nam thần tượng đã phát hành MV Set me free part 2 vào ngày 17/3. Set me free part 2 nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và quốc tế.

Lê Chi