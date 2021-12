Chưa thể tiếp cận 2 người bị kẹt trong hang sâu ở Bắc Kạn

(VTC News) -

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, tại khu vực cửa hang, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) và lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm phương án nhanh nhất tiếp cận vị trí có người bị nạn.

Lối vào cửa hang

Ước tính còn khoảng 100m nữa mới đến được khu vực có người bị nạn nhưng do lòng hang hẹp, ngập nước, nhiều chỗ chỉ một người chui lọt nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Trước đó, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn và ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã tới hiện trường chỉ đạo và động viên lực lượng cứu hộ.

Lối vào hang nhỏ, hẹp khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị nỗ lực hết sức, tìm giải pháp tối ưu để giải cứu người bị nạn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác cứu hộ tại hiện trường

Như VOV đã thông tin, ngày 8/12, ông Hoàng Việt D. (sinh năm 1977) trú tại huyện Chợ Đồn và ông Trần Văn H. (sinh năm 1980) quê ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã vào một hang sâu khoảng 400m tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi để tìm khoáng sản.

Khu vực hang đá có hai người bị mắc kẹt

Tuy nhiên, vị trí cách miệng hang chừng 220m đã bất ngờ sạt lở khiến 2 nạn nhân bị kẹt phía trong, người dân địa phương sau nỗ lực giải cứu bất thành đã báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thực hiện giải cứu từ tối 9/12.