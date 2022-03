Chưa thay đổi cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(VTC News) -

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và Bộ GTVT rà soát, thống nhất về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật.

Chính phủ quyết định chưa trình Quốc hội xem xét việc thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và Bộ GTVT hoãn trình Quốc hội xem xét việc thay đổi cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe. (Ảnh minh họa)

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án Luật do Bộ Công an và Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan.

Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung về phân cấp, phân quyền; cơ chế đặc thù đầu tư, xây dựng công trình đường bộ trong dự án Luật Đường.

Chính phủ đồng ý đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung 2 dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình đề nghị bổ sung 2 dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và luật Đường bộ tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.