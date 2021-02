Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa

"Năm nay chùa không mở cửa, an ninh siết chặt, tôi thấy điều này rất tốt để phòng chống COVID-19. Không vào được chùa, chúng tôi thành tâm đứng vái vọng từ xa để cầu may mắn, bình an ", ông Nguyễn Đức Toàn, trú tại quận Nam Từ Liêm chia sẻ.