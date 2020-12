Chưa bỏ cuộc, ông Trump đâm đơn kiện bang New Mexico

Hôm 14/12, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện chống lại Văn phòng Thư ký bang New Mexico, cáo buộc việc sử dụng các hòm đựng phiếu vắng mặt trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua vi phạm luật bầu cử của bang.

Đơn kiện của chiến dịch Trump cáo buộc không phải tất cả các hòm đựng phiếu bầu qua thư của bang New Mexico đều được bảo mật tuyệt đối, yêu cầu tòa án New Mexico trì hoãn việc xác nhận kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn ở bang này cho đến khi khi vụ việc được giải quyết.

Nhóm chiến dịch Trump đâm đơn kiện bang New Mexico dù Cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden. (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, đơn kiện cũng cho rằng, Ủy ban bầu cử bang đã cho phép mọi người bỏ nhiều phiếu bầu vào hòm đựng phiếu này cùng một lúc. Chiến dịch Trump cũng yêu cầu tòa án New Mexico ra lệnh cho Thư ký Toulouse Oliver tiến hành một cuộc kiểm tra các lá phiếu vắng mặt trên toàn bang và tổ chức cuộc điều tra về các hộp đựng phiếu.

Thư ký bang Toulouse Oliver đã triển khai các hộp đựng phiếu dành cho những lá phiếu do những cử tri đã chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua thu hút lượng cử tri kỷ lục yêu cầu bỏ phiếu bằng hình thức qua thư.

Đảng Cộng hòa bang New Mexico cho biết trong một tuyên bố, họ đã làm việc với nhóm pháp lý của chiến dịch Trump về khiếu nại này.

"Tính hợp lệ của các phiếu bầu và kết quả bầu cử bị đặt câu hỏi do các vấn đề liên quan đến phiếu bầu qua thư và các vi phạm về hòm đựng phiếu. Vụ kiện yêu cầu dừng lại việc xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri vì vi phạm trong quá trình bỏ phiếu vắng mặt, các phiếu bầu phải được xác thực và kiểm đếm một cách hợp lý", đảng Cộng hòa bang New Mexico cho hay.

Tuy nhiên, Alex Curtas, phát ngôn viên của Văn phòng Thư ký bang New Mexico cho biết: “Vụ kiện này dường như là một nỗ lực khác của chính quyền Trump sắp mãn nhiệm nhằm ngăn cản tiếng nói của cử tri hợp pháp trên khắp đất nước. Đảng Cộng hòa New Mexico đã đưa ra và sau đó rút lại, một vụ kiện tương tự trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2020. Ông Trump đang thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng nhằm phá hoại cuộc bầu cử hợp pháp của chúng tôi ở New Mexico do hiểu sai luật bầu cử”.

Đơn kiện của chiến dịch Trump đối với bầu cử tại bang New Mexico được đưa ra sau khi các thành viên của Cử tri đoàn bang New Mexico và trên toàn nước Mỹ nhóm họp để bỏ phiếu chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Thế nhưng, dấu hiệu này cũng cho thấy dường như ông Trump chưa nhận thua, tiếp tục các nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử.